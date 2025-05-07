NBA／騎士三主力有傷病隱憂 艾倫仍自信：其他人會挺身而出

在東區第二輪系列賽首戰失利後，騎士在迎接第2戰之前，卻面臨了傷病隱憂。

據球隊的傷兵報告顯示，陣中3名主力球員後衛葛蘭德（Darius Garland，腳趾）、長人莫布里（Evan Mobley，腳踝）、前鋒杭特（De'Andre Hunter，大拇指）都被列為「出賽可疑」。

其中後兩人的出賽機會尤其令人擔憂，騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）在日前球隊內部訓練後坦言：「他們很可能無法出賽。」

莫布里與杭特是在第一戰的第四節接連受傷。比賽剩下8分10秒時，莫布里在禁區命中跳投落地時踩在溜馬中鋒透納（Myles Turner）腳，隨後倒地；接著杭特切入上籃遭溜馬後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）阻攻後重摔倒地。儘管騎士喊出暫停並挑戰判決，但裁判維持原判，未判罰犯規。

Kenny Atkinson on the injuries to De'Andre Hunter and Evan Mobley:



"I don't think they were dirty plays, but I think it passed a line of physicality. That line we've kind of been talking about where it became excessive. So number one was the non-call on De’Andre's layup, which… pic.twitter.com/q2ylUYMRh1 — Danny Cunningham (@RealDCunningham) 2025年5月5日

亞特金森對於兩次未獲吹判的碰撞表達不滿：「我不認為那是髒動作，但那種身體對抗已經超過合理範圍。我尊重溜馬的比賽方式，但當我們有兩名先發主力因為這樣的碰撞被迫列為第2戰出賽成疑的名單時，我很難接受。」

葛蘭德的左腳大腳趾傷勢已經讓他連續缺席3場季後賽，他在週一僅參與了球隊的影片課與簡單投籃訓練，亞特金森表示：「目前很難判斷他的狀態。」

杭特面臨大拇指傷勢。 路透社

騎士首戰在主場以112比121不敵溜馬，倘若3名主力輪替成員皆缺席第2戰，勢必對於整體戰力和系列賽局勢造成沉重打擊。

不過中鋒艾倫（Jarrett Allen）仍保有信心：「這很困難，但我們知道，即使人手不足，我們還是有辦法贏球。在對熱火的系列賽我們就證明了這點。教練一整季都在強調我們的板凳深度，這些球員會在關鍵時刻挺身而出。」