NBA／打造68勝年輕強權！雷霆總管首獲年度最佳行政人員

平均年齡不到25歲的雷霆在今年賽季展現強大攻守戰力，以68勝14敗刷新隊史紀錄，也是史上第7支至少拿到68勝的球隊。一手打造這支從谷底翻身的勁旅的總管普雷斯帝（Sam Presti），在今天獲選年度最佳行政人員。

這是47歲的普雷斯帝生涯首度獲獎，共獲得10張第一名選票，第二名和第三名選票各6張，總計在30張選票中獲得22張選票的肯定。

出自馬刺體系的普雷斯帝曾在2009-10年賽季、2019-20年賽季和 2023-24年賽季的票選中獲得第2名，如今總算一償宿願。

此外，普雷斯帝也是自前身1994年西雅圖超音速的總管惠塞特（Bob Whitsitt）以來，再次有球團高層獲得此獎項。當年超音速曾打出63勝的佳績。

Oklahoma City Thunder Executive Vice President and General Manager Sam Presti has been named the 2024-25 NBA Basketball Executive of the Year.



Presti earns the annual honor for the first time after building a team that led the NBA at 68-14, tied for the sixth-best record ever. pic.twitter.com/lu1U7hEWJZ — NBA Communications (@NBAPR) 2025年5月6日

昔日開創雷霆三少時代的普雷斯帝，經過數年重建過渡期，重新建構以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）為主的核心基礎，去年休賽季更是先後引進哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）和卡盧索（Alex Caruso），進一步強化升級陣容。雷霆例行賽橫掃千軍，寫下史上最多淨勝分紀錄。

普雷斯帝謙虛表示：「這項獎項真正屬於我們的球員，感謝他們對球隊理念的全心投入。他們為了團隊利益，不斷挑戰自我。我有幸與這群傑出的球員共事，對於他們展現出的專業態度，我從不視為理所當然。」

他也特別感謝球隊幕後團隊：「我們擁有出色的教練與支援團隊，許多成員已在此工作超過十年。他們的努力未必為外界所見，卻是我們這支永續經營球隊的關鍵。」

騎士總管奧特曼（Koby Altman）則以6張第一名選票、總分58分位居第二，騎士本季以64勝拿下東區第一。第三名為活塞總管萊登（Trajan Langdon），他在接手第一年就帶領球隊從上季14勝大躍進至44勝，並且重返季後賽，他也拿下6張第一名選票，總分為52分。

至於季中交易重磅引進唐西奇（Luka Doncic）的湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），獲得1張第一名選票，1張第二名選票和3張第三名選票，總分11分排在第6名。

Voting total for Sam Presti winning executive of the Year pic.twitter.com/NbpnY811Eg — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) 2025年5月6日

本季至今其他已公布的重要獎項：

年度最佳防守球員：騎士隊莫布里（Evan Mobley） 年度最佳新秀：馬刺隊卡索爾（Stephon Castle） 年度最佳第六人：塞爾蒂克隊普里查德（Payton Pritchard） 年度最佳進步球員：老鷹隊丹尼爾斯（Dyson Daniels） 年度最佳總教練：騎士隊亞特金森（Kenny Atkinson） 年度最佳關鍵球員：尼克隊布朗森（Jalen Brunson）

其他特別獎項：

年度最佳隊友獎：勇士隊柯瑞（Stephen Curry） 年度最佳拚搏獎：勇士隊格林（Draymond Green） 年度最佳體育精神獎：塞爾蒂克隊哈勒戴（Jrue Holiday）

剩下仍待公布的重磅獎項還包括年度MVP、年度最佳陣容、年度最佳新秀陣容與年度最佳防守陣容。