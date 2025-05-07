NBA／年輕雷霆體驗被逆轉挫折 亞歷山大：重新檢視自我

當亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）戴上太陽眼鏡走進記者會現場時，雷霆隊在西區第二輪首戰最後關頭崩盤的震撼情緒已逐漸平息。

在首戰對決中，金塊從下半場最多落後14分的劣勢逆轉，以121比119擊敗聯盟例行賽龍頭雷霆，讓雷霆成為過去10年來首支在季後賽最後幾分鐘仍領先至少9分卻落敗的球隊。

亞歷山大表示，這場失利雖痛苦，但對於整季以68勝風光收官的年輕雷霆而言，這也是檢視他們抗壓性和成熟度的重要時刻。

「這應該會很有趣，」他說，「我們將真正看清我們的本質。我們知道這段旅程不會一路順風，人生從來不是如此。今天只是過程中的一個挫折，沒人預期會以這種方式輸球，但這就是人生的一部分，重點是你如何重新站起來。」

比賽倒數4分31秒，亞歷山大投進三分球，將比分拉開到雙位數。但在那之後，金塊打出19比6的反擊高潮，約柯奇（Nikola Jokic）在此期間獨得11分，全場砍下42分，幫助球隊一路追近。

雷霆在最後3分鐘只靠亞歷山大終場前11秒的灌籃拿到罰球以外的分數，他個人全場共攻下33分。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）坦言，球隊在最後階段進攻組織與防守選擇都出了問題。

「我本可以幫球隊組織得更好，創造更好的出手機會，」戴格諾表示，「在防守端，我們不必要的犯規讓對方利用罰球縮小差距。這場比賽每個人都有責任。我需要教得更好，球員們需要執行得更好，整體團隊在G2必須展現更強的表現。」

雷霆在最後15秒選擇故意犯規來守住3分領先，但策略未能奏效。卡盧索（Alex Caruso）兩次快速犯規總共只消耗1.9秒，讓金塊有更多機會留在比賽之中。

「我本來可以拖多一點時間，這部分我確實需要做得更好，」卡盧索說道，他此役表現亮眼，繳出20分、6助攻、5抄截與2阻攻的全面數據，「但這場比賽的輸贏並不是決定於最後15秒，我們在那之前已經錯過了很多機會。」

雷霆還有一次保持不敗的機會，但中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）終場前9.1秒站上罰球線時兩罰落空，讓金塊找到機會反超比分。

隨後，葛登（Aaron Gordon）接獲衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的快攻助攻，投進致勝三分球，幫助金塊拿下自第一節以來的首次領先。威廉斯（Jalen Williams）壓哨的長距離拋投偏出，金塊在滿場震驚的地主觀眾前歡慶這場戲劇性勝利。

「這就是季後賽，我們必須擁抱它，」戴格諾說道，「要擁抱這種掙扎、這種逆境。季後賽就是一座高山，不會對任何人輕鬆。」