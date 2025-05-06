NBA／衛少關鍵助攻成就逆轉秀 葛登：他總能做出正確選擇

第二輪系列賽首戰，帶著金塊球員身分重返奧克拉荷馬市的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在最後讀秒時刻持球推進，接著傳給45度角的葛登（Aaron Gordon）命中逆轉戰局的驚天三分球，不可思議搶下第一勝。

「我看到霍姆葛倫（Chet Holmgren）待在禁區，我的任務就是突破後分球。我知道那一球會進。」衛斯特布魯克說。

衛斯特布魯克此戰13投7中拿下18分2籃板2助攻，生涯季後賽總得分達到2984分，超越保羅，在季後賽總得分排行榜中的控衛排第5，僅次於衛斯特（Jerry West）的4457分、柯瑞（Stephen Curry）的4134分、帕克（Tony Parker）的4045分、哈登（James Harden）的3895分。

在金塊薄弱的替補戰力中，加上波特因傷表現低迷，從板凳出發的衛斯特布魯克其重要性更進一步放大。在第三節後段的追分過程中，衛斯特布魯克一人獨拿10分，將雙方差距縮小到5分差。

之後他打滿整個第四節，不僅傳出重要助攻，就連剩下2.8秒的防守，衛斯特布魯克也沒有鬆懈，緊盯著拿球的威廉斯（Jalen Williams）不讓他輕易把球送到前場，只能倉促投掉。

約柯奇認為，衛斯特布魯克的存在，讓原本就吃緊的輪替戰力有了巨大能量的注入。飆進致勝球的葛登也稱讚衛斯特布魯克做出非常正確的選擇。

「他在關鍵時刻做出清晰明確的決定，而我就只是把球投進而已。他每次都能做出正確的進攻選擇，我一看到禁區被堵住，就知道三分球會是我們最好的機會。」葛登說。

回到熟悉的場館，衛斯特布魯克也感謝雷霆這支球隊和當地球迷對他的支持，但談到現場的歡呼聲音量，衛斯特布魯克感受就有稍微不同。

「今晚現場的音浪確實很大，但當年我們在打比賽時候還要更吵。」