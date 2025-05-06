NBA／自評G1表現不錯 溜馬哈利伯頓：控衛就像當媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬哈利伯頓(左)。 法新社
溜馬哈利伯頓(左)。 法新社

溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）昨天得到22分13助攻，幫助溜馬在季後賽第二輪G1，以121：112擊敗騎士隊，他受訪時形容自己是球隊的媽媽。

哈利伯頓球風相當無私，本季例行賽場均9.2助攻，僅1.6失誤，許多球迷將他與「控衛之神」保羅（Chris Paul）做比較。

哈利伯頓也自評G1的表現，「我覺得自己這場比賽傳導很有效率，努力讓大家參與進來，做出正確選擇、保護好球權，幫助球隊前進。」

「這就是為什麼我常說，當控衛就像當媽媽一樣，責任就是照顧每個人，我試著把這件事做好，如果我們贏球了，那我應該就是一個好媽媽。」

哈利伯頓今年季後賽出賽6場，平均得到18.3分11.8助攻，發生2次失誤。儘管溜馬贏下G1，但哈利伯頓受訪時表示，「我們肯定是被看衰的一方，我們只能控制能控制的事，這場勝利確實給我們很多能量，但他們（騎士）是東區最強球隊，幾乎不會輸。」

NBA季後賽 哈利伯頓 溜馬 騎士

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