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NBA／勇士希爾德曝媽媽也超愛巴特勒！曝兩人私下有多親密

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德(上)、巴特勒(下)。 美聯社
希爾德(上)、巴特勒(下)。 美聯社

勇士隊射手希爾德（Buddy Hield）昨天三分球11中9，全場狂轟33分，幫助勇士打敗火箭隊闖進季後賽第二輪。希爾德今天受訪時談到，自己有多欣賞「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

希爾德與巴特勒兩人關係相當好，經常互開調侃成為話題。希爾德昨天受訪時開玩笑表示，「巴特勒到現在還沒跟我說什麼，但我暫時不會嗆他，先保持冷靜，上半場我必須代替他出力，因為他有點偷懶。」

不過希爾德今天上電台時，分享自己有多愛巴特勒，「我當然知道他是誰，老實說，他來勇士前我就是他的粉絲了。我一直很喜歡巴特勒，我媽也超愛他，我很欣賞他的比賽態度跟自我管理方式，那真的很強。」

「我也知道他來這裡後，我們一定會很合得來，這就是我最喜歡他的一點，他是一位很棒的橋樑人物、很棒的隊友，場下他也是很好相處的人，他會邀我去他家、一起吃飯，真的很照顧我。」

Jimmy Butler NBA季後賽 勇士 希爾德

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