快訊

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

「南京出生」申請國防醫遭取消資格 師大附中生難接受：從未有陸籍

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／領先3分用犯規戰術還是被金塊逆轉 雷霆主帥：策略沒錯

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆總教練戴格諾。 法新社
雷霆總教練戴格諾。 法新社

雷霆隊今天在關鍵時刻領先時，啟用「犯規戰術」避免金塊隊投進三分球追平，沒想到計畫失敗，被葛登（Aaron Gordon）投進致勝三分球，以119：121輸球。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為戰術沒有問題。

雷霆最後13.2秒領先3分，金塊喊完暫停後，雷霆迅速使用犯規戰術，約柯奇（Nikola Jokic）2罰全進，接下來亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）輕鬆灌進2分，葛登（Aaron Gordon）再罰進2球，雷霆仍領先1分。

雙方都用完暫停，沒想到霍姆葛倫（Chet Holmgren）2罰不中，葛登快攻命中三分球反超比數，雷霆只剩3.1秒，威廉斯（Jalen Williams）超大號三分球沒進，終場就以2分之差落敗。

雷霆總教練戴格諾認為策略沒有錯，「我們一向在領先3分時選擇犯規，避免對方投進追平三分，我認為我們執行得還可以，邊線球發得不錯。這次沒成功，但以前這招對我們滿有效的，會再檢討，但我不認為這是我們輸球的主因。」

戴格諾也提到輸球是他的責任，「我們犯規時機太早了，這不是球員的錯，他們只是在執行我的戰術而已。」

NBA季後賽 金塊 雷霆

相關新聞

NBA／地表最強！約柯奇敲開金塊奪勝之門 單挑雷霆創空前紀錄

金塊悍將葛登（Aaron Gordon）在剩下2.8秒轟進逆轉戰局的致命三分球，幫助球隊演出不可思議的逆轉秀，客場搶下第二輪系列賽首勝，再一次成為致勝英雄。 不過在這石破天驚的一擊之前，若沒有「

NBA／領先3分用犯規戰術還是被金塊逆轉 雷霆主帥：策略沒錯

雷霆隊今天在關鍵時刻領先時，啟用「犯規戰術」避免金塊隊投進三分球追平，沒想到計畫失敗，被葛登（Aaron Gordon）投進致勝三分球，以119：121輸球。雷霆總教練戴格諾（Mark Daignea

NBA／季後賽二度絕殺對手 金塊教頭讚葛登是「隊魂」

金塊隊今天與雷霆隊系列賽首戰，靠著葛登（Aaron Gordon）在比賽最後10秒連得5分，其中包括倒數2.8秒投進準絕...

NBA／勇士希爾德曝媽媽也超愛巴特勒！曝兩人私下有多親密

勇士隊射手希爾德（Buddy Hield）昨天三分球11中9，全場狂轟33分，幫助勇士打敗火箭隊闖進季後賽第二輪。希爾德今天受訪時談到，自己有多欣賞「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。

NBA／只落後1分卻投3分球 葛登：獲得空檔就不要猶豫投籃

美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著高登在終場前4秒飆進致勝三分彈，最後以121比119逆轉總冠軍大熱門的奧克拉荷馬雷霆，在西...

NBA／再見抄截助尼克演逆轉秀 布里吉斯：球傳到哪我就跟到哪

美國職籃NBA紐約尼克今天克服一度落後達20分劣勢，靠著布里吉斯上演再見抄截，最後以108比105扳倒衛冕軍波士頓塞爾蒂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。