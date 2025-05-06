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NBA／領先3分用犯規戰術還是被金塊逆轉 雷霆主帥：策略沒錯
雷霆隊今天在關鍵時刻領先時，啟用「犯規戰術」避免金塊隊投進三分球追平，沒想到計畫失敗，被葛登（Aaron Gordon）投進致勝三分球，以119：121輸球。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為戰術沒有問題。
雷霆最後13.2秒領先3分，金塊喊完暫停後，雷霆迅速使用犯規戰術，約柯奇（Nikola Jokic）2罰全進，接下來亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）輕鬆灌進2分，葛登（Aaron Gordon）再罰進2球，雷霆仍領先1分。
雙方都用完暫停，沒想到霍姆葛倫（Chet Holmgren）2罰不中，葛登快攻命中三分球反超比數，雷霆只剩3.1秒，威廉斯（Jalen Williams）超大號三分球沒進，終場就以2分之差落敗。
雷霆總教練戴格諾認為策略沒有錯，「我們一向在領先3分時選擇犯規，避免對方投進追平三分，我認為我們執行得還可以，邊線球發得不錯。這次沒成功，但以前這招對我們滿有效的，會再檢討，但我不認為這是我們輸球的主因。」
戴格諾也提到輸球是他的責任，「我們犯規時機太早了，這不是球員的錯，他們只是在執行我的戰術而已。」
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