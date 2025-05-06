NBA／地表最強！約柯奇敲開金塊奪勝之門 單挑雷霆創空前紀錄

金塊悍將葛登（Aaron Gordon）在剩下2.8秒轟進逆轉戰局的致命三分球，幫助球隊演出不可思議的逆轉秀，客場搶下第二輪系列賽首勝，再一次成為致勝英雄。

不過在這石破天驚的一擊之前，若沒有「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）全力單挑雷霆防線，隻手將落後分差從13分縮小到一球之差，恐怕金塊早已經下課買單。

歷經首輪搶七大戰僅獲得1天休息時間的金塊，在作客奧克拉荷馬的過程，可說是面臨一路苦追的困境，大半時間和對方有著10分左右的差距，雖然幾次追近比分，仍是無法壓過對手。

特別是比賽進行到第四節6分39秒時，約柯奇吃下1級惡意犯規，身上更背負了5次犯規，這讓落後13分的金塊已經陷入相當不利的境地。

NIKOLA JOKIĆ WAS SPECTACULAR IN GAME 1 🤯🔥



🃏 42 PTS (26 in 2H)

🃏 22 REB

🃏 6 AST

🃏 2 BLK



Only the fourth player to record 40/20/5 in the playoffs in NBA history! pic.twitter.com/fABhE9ZIbw — NBA (@NBA) 2025年5月6日

但尋求5年內4奪MVP的約柯奇開始啟動「單挑之旅」，先是命中三分球，之後頻頻製造犯規，8次罰球命中6球，加上禁區強攻勾進兩分，又在弧頂轟進三分球，幾乎憑一己之力將比數追到1分差。從而打開了金塊勝利之門。

約柯奇此戰上場42分鐘，29投15中包含13罰10中、2記三分球，狂攻42分22籃板6助攻2阻攻，其中18分出現在第四節。

根據統計，約柯奇成為NBA史上首位能在季後賽砍下至少40分20籃板5助攻2阻攻的球員。若不算火鍋數，季後賽單場能有「40+20+5」的球員，在約柯奇之前也只有張伯倫（Wilt Chamberlain）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）達成過。

另一方面，約柯奇已經在季後賽跨季連續24場客場至少拿到20分，僅次於喬丹（Michael Jordan）在1990到1995年間的連續37場。

「球隊希望我打得更有侵略性，我也在努力幫助球隊贏得比賽。」約柯奇賽後表示。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是又一次讚嘆約柯奇統治級表現：「地球最強球員，就這麼簡單。」

贏得3次年度最佳第六人的克勞佛（Jamal Crawford）更是用一句話總結這場激烈精采的對抗。

「亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）會是MVP，但約柯奇是世界最強球員。」