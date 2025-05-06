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NBA／再見抄截助尼克演逆轉秀 布里吉斯：球傳到哪我就跟到哪

中央社／ 台北6日電
布里吉斯的再見抄截幫助尼克完成20分逆轉秀。 路透
布里吉斯的再見抄截幫助尼克完成20分逆轉秀。 路透

紐約尼克今天克服一度落後達20分劣勢，靠著布里吉斯上演再見抄截，最後以108比105扳倒衛冕軍波士頓塞爾蒂克，在7戰4勝制的東區準決賽首戰拔得頭籌。

通過季後賽首輪考驗的尼克，今天作客尋求連霸的塞爾蒂克，上半場結束陷入雙位數落後，第3節還一度落後達20分，但隨後在哈特（Josh Hart）、阿努諾比（OG Anunoby）接連飆進外線帶動下，加上塞爾蒂克球員手感冰冷，幫助尼克逐步縮小分差，甚至在決勝節逆轉比分。

可惜尼克球星布朗森（Jalen Brunson）未能投進致勝一擊，讓雙方進入延長賽，不過靠著阿努諾比的「三分打」，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）飆進關鍵三分彈，尼克在延長賽手握領先優勢，最後布里吉斯演出再見抄截終結比賽，讓尼克上演逆轉勝，在東區準決賽首戰開出紅盤。

此役阿努諾比手感火燙，狂飆全場最高29分，還貢獻6記三分球，而布朗森同樣挹注29分，外帶5助攻、2抄截，至於投籃命中率不佳的布里吉斯，本場上陣超過50分鐘，所幸在關鍵時刻即時挺身而出，聯手幫助球隊克服劣勢。

針對最後的再見抄截，布里吉斯賽後表示，當時觀察塞爾蒂克場邊發球懷特（Derrick White）的眼睛，「他的球傳到哪裡，我就跟到哪裡，而且我們處於3分領先，其實還有犯規空間。」

值得一提的是，此役塞爾蒂克團隊三分球出手60次，締造NBA季後賽史紀錄，無奈僅命中15顆、命中率僅25%，成為在東區準決賽首戰落敗的關鍵之一。

NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

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