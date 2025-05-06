快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊葛登轟逆轉三分球制裁雷霆 約柯奇42分力壓SGA

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
葛登轟進石破天驚的逆轉三分球，在客場氣走地主雷霆。 美聯社
葛登轟進石破天驚的逆轉三分球，在客場氣走地主雷霆。 美聯社

曾以一記致命灌籃幫助金塊突破首輪困境的葛登（Aaron Gordon），在第二輪首戰面對68勝的聯盟龍頭雷霆又一次成為救世主！

整場比賽幾乎都處於挨打局面的金塊，但大半時間都落後10分左右，特別是第四節中還落後13分，但「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）帶頭反攻不斷衝擊雷霆防線，加上對手得分停滯，金塊在終場前追到僅差1分。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）迫於壓力兩罰落空，最後反而讓葛登在45度角轟進石破天驚的逆轉三分球，硬是在客場劣勢下以121比119氣走地主，偷走系列賽首勝。

約柯奇全場29投15中狂攻42分22籃板6助攻2阻攻，雖出現7次失誤但瑕不掩瑜；致勝功臣葛登拿到22分14籃板，穆雷（Jamal Murray）21分6籃板6助攻。布勞恩（Christian Braun）11分13籃板3助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）13投7中獲得18分。

穆雷和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）開賽後就互別苗頭，都拿到兩位數得分；雷霆除了首節一開始的落後外，儘管外線10投0中，仍舊靠著防守逐漸取得領先優勢，。

之後比賽過程中，雷霆大致上都保持在10分左右的差距，直到第三節衛斯特布魯克（Russell Westbrook）突然爆衝獨拿10分，帶動球隊持續進逼，三節打完金塊追到僅有5分差。

在金塊追分之際，支撐雷霆進攻的不是三劍客，而是替補後衛卡盧索（Alex Caruso）。他在第三節末到第四節初轟進3記三分球，拿下重要10分，讓雷霆不至於完全丟掉領先優勢。

後續威廉斯（Jalen Williams）和亞歷山大挺身接管，兩人連投帶罰進帳10分，又讓雷霆拉開兩位數分差。約柯奇面對多特（Luguentz Dort）被吹了1級惡意犯規，雷霆趁勢取得13分領先。約柯奇開始發威，個人獨拿14分，帶動金塊轟出19比7猛烈攻勢，瞬間追到僅差1分。

約柯奇力挽狂瀾重創雷霆防線。 路透通訊社
約柯奇力挽狂瀾重創雷霆防線。 路透通訊社

雷霆接近3分鐘一分未得，最後讀秒時刻，他們接連守下衛斯特布魯克、葛登的進攻；亞歷山大被犯規站上罰球線，兩罰命中後，雷霆也對約柯奇犯規，同樣把握兩罰。剩下12.9秒，雷霆一次巧妙配合讓亞歷山大輕鬆突破拿到分數，葛登兩罰命中。但霍姆葛倫兩罰落空，沒有暫停的金塊反而讓葛登轟進逆轉戰局的三分球，直接偷走首勝。

亞歷山大26投12中攻下33分10籃板8助攻2抄截，威廉斯16分7籃板4助攻，卡盧索12投7中包含5記三分球，獨拿20分6助攻5抄截2阻攻。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）12分6籃板4阻攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分9籃板，兩人皆吞下5次犯規。

雙方命中率在防守壓迫下皆低於45%，金塊三分球32投僅10中，與雷霆的38投15中，光外線得分就差了15分之多，但卻命中最重要的一球；另一方面金塊也在籃板方面取得63比43絕對優勢，禁區得分也壓過對手。

雷霆雖沒有制空權仍製造對手18次失誤，擅長的攻守轉換藉此拿到23分，本身失誤數是金塊的一半。

NBA季後賽 Nikola Jokic Shai Gilgeous-Alexander 金塊 雷霆

相關新聞

NBA／金塊葛登轟逆轉三分球制裁雷霆 約柯奇42分力壓SGA

曾以一記致命灌籃幫助金塊突破首輪困境的葛登（Aaron Gordon），在第二輪首戰面對68勝的聯盟龍頭雷霆又一次成為救世主！ 整場比賽幾乎都處於挨打局面的金塊，但大半時間都落後10分左右，特別

NBA／季後賽二度絕殺對手 金塊教頭讚葛登是「隊魂」

金塊隊今天與雷霆隊系列賽首戰，靠著葛登（Aaron Gordon）在比賽最後10秒連得5分，其中包括倒數2.8秒投進準絕...

NBA／衛冕軍外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝

為了挑戰綠衫軍霸權，尼克從去年季中積極招兵買馬，構建攻守兼備的強大先發陣容，這在今天東區第二輪系列賽首戰可說是顯現威力。雖然尼克開賽後面臨挨打局面，在第三節最多落後達20分，但靠著阿努諾比（OG An

NBA／勇士柯瑞再達2成就進入GOAT討論？球評：他改變籃球

勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）生涯創下無數成就，昨天在季後賽首輪帶隊以4：3淘汰火箭隊後，ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直呼，如果柯瑞能完成2項成就，將進入史

NBA／不當教頭改當「老大」 波波維奇首次亮相宣布交棒

因為中風休養近6個月後，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）近來身體狀況逐漸好轉，不過仍在今天公開談話中宣布「...

NBA／綠衫軍投丟45顆三分球創紀綠 泰托姆：打得太隨意

塞爾蒂克隊今天在與尼克隊東區季後賽第二輪首戰，在最多領先到20分的情況下，最終在延長賽遭到逆轉，以3分差距讓尼克拔得頭籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。