NBA／勇士柯瑞再達2成就進入GOAT討論？球評：他改變籃球
勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）生涯創下無數成就，昨天在季後賽首輪帶隊以4：3淘汰火箭隊後，ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直呼，如果柯瑞能完成2項成就，將進入史上最佳球員（GOAT）的討論中。
許多球迷討論喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）誰才是GOAT，柏金斯則認為，「只要再拿一座冠軍和總決賽MVP，柯瑞就能正式進入GOAT的討論。」
「他徹底改變籃球，永遠改變，他讓所有身高不到6呎3（約191公分）的球員看見希望，不只是投射能力，更因為他每天所展現的專業態度，現在他還能在攻防兩端都做出貢獻。」
柯瑞的防守能力曾受到質疑，柏金斯強調，「他真的在攻防兩端都有貢獻，記得他拿第4冠打塞爾蒂克那年，人們也試圖針對他的防守做文章，我認為那正是他在防守端升級的關鍵時刻。」
火箭隊系列賽給予柯瑞激烈的身體對抗，柯瑞場均仍可以繳出24分、5.9籃板、5.7助攻、1.1抄截和0.9阻攻的全能數據。柏金斯提到，「看湯普森（Amen Thompson），6呎7（約201公分）高後衛，全場貼防壓迫、包夾，柯瑞等於背著15磅（約6.8公斤）重訓背心跑兩哩，全是對抗和碰撞。」
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