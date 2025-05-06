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NBA／爵士搶狀元拚重建！先端延長合約續留主帥哈迪

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈迪合約延長至2031年。 美聯社
哈迪合約延長至2031年。 美聯社

猶他爵士隊老闆史密斯（Ryan Smith）正式宣布，已經與總教練哈迪（Will Hardy）達成多年續約協議，合約延長至2031年。

史密斯透過社群媒體表示：「哈迪是一位出色的領導者、溝通者，同時也是我們球團的最佳代言人。他與安吉（Danny Ainge）、總管查尼克（Justin Zanik）和我都有極佳的合作關係。我們的目標是懸掛一面總冠軍旗幟，哈迪會是實現這段旅程的重要一環。」

現年37歲的哈迪自2022-23年賽季起接掌爵士兵符，三季累積戰績為85勝161敗，至今尚未帶隊打進季後賽。球隊在他執教的第一季拿下37勝，第二季為31勝，而本季僅取得17勝，是隊史單季最差戰績，也是2023-24賽季聯盟最差成績。

哈迪目前正帶領爵士進行重建工程。今年例行賽尾聲，陣中沒有任何一位年齡超過27歲的球員出賽，以全聯盟最年輕的陣容作收。

「我感到非常謙卑與榮幸，」哈迪表示，「能夠參與這個球團未來發展的下一階段，是難以言喻的驕傲。這樣的時刻很不真實，我感到非常興奮！」

爵士隊在今夏擁有豐富的建隊資產，包括下個月選秀中的4個選秀權，其中包含2枚首輪籤。此外，他們握有14%的機率抽中狀元籤，冀望能夠拿到隊史首枚狀元籤，迎接杜克大學超級新人佛雷格（Cooper Flagg）。

此外，在球隊薪資結構方面，爵士也具備極大操作彈性，今夏有多名合約到期球員，陣中僅有馬卡南（Lauri Markkanen）一人下季年薪超過3000萬美元。

哈迪在加入爵士前，曾擔任馬刺隊傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）麾下助教（2015年至2021年）；之後轉投波士頓塞爾蒂克，協助球隊於2022年闖進NBA總冠軍賽。他也曾擔任2020年東京奧運奪金的美國男籃助教。

爵士籃球運營總裁安吉表示：「哈迪的領導力對我們整個計畫來說極其重要。他為球員建立了明確願景，以及強大的核心價值觀、競爭習慣與成長心態。他是聯盟中最出色的年輕教練之一，我們非常幸運能擁有他。」

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