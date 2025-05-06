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NBA／名嘴酸湖人輸球後詐傷 詹皇缺席時尚盛會Met Gala

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

有「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala今天登場，湖人隊超級球星詹姆斯（LeBron James）原受邀出席，但因為在季後賽受傷，無緣參加這場盛會。

根據先前報導，詹姆斯G5與灰狼隊迪文森佐（Donte DiVincenzo）相撞後受傷，季後賽結束後接受核磁共振檢查，確定左膝內側副韌帶（MCL）2級扭傷。這類傷勢通常恢復期需要3至5周。這意味著，倘若湖人依然在季後賽打拚的話，詹姆斯極有可能會提前報銷。

不過許多球迷質疑詹姆斯輸球後，總是會謊稱自己受傷，「詹黑」名嘴貝勒斯（Skip Bayless）就發文嘲諷，「詹姆斯真的很有趣，幾乎每次季後賽失利後，總會有藉口，這些消息通常都會從保羅（Rich Paul）那邊流出。」

如今詹姆斯無法參加Met Gala，但他的妻子薩瓦娜（Savannah James）仍出席，詹姆斯發文寫道，「很遺憾，因為我在球季結束時膝蓋受傷，今晚無法出席紐約的Met Gala，真的很不想錯過這樣具有歷史意義的盛會！不過，我那位美麗又強大的女王會撐起全場，就像她一直以來所做的一樣！」

LeBron James 湖人

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