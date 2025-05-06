NBA／搶七失利出局 快艇宣布繼續以雷納德、哈登為核心

快艇隊在季後賽首輪與金塊隊進行搶七大戰失利出局後，今天也舉行賽季結束記者會，球團籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）也宣布，新賽季球隊仍將繼續以雙星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）作為核心來建構球隊。

身為聯盟中最年長的球隊之一，快艇今年以西區第5種子身份晉級季後賽，並且在首輪碰上強敵金塊，雙方最終也一路拉鋸到搶七後，才由金塊以4：3驚險勝出，將在第二輪碰上首輪橫掃灰熊的雷霆。

而快艇在賽季落幕後，也於今天舉行記者會宣布下賽季的走向，籃球營運總裁法蘭克就強調，儘管外界有一些質疑聲浪，但球團始終相信陣中兩大球星雷納德與哈登，兩人下賽季依舊會是球隊核心，尤其雷納德只要保持健康，將能帶領球隊走得更遠。

雷納德本賽季因為右膝蓋傷勢問題，直到1月才首度出賽，最終代表快艇打了37場例行賽，並繳出平均21.5分、6.4籃板、3.1助攻的數據，尤其在季後賽他依舊展現兩屆FMVP的大心臟，屢屢在關鍵時刻挺身而出，且對於快艇球團來說最好的消息則是，今年將是雷納德近5年來首次以健康狀態迎接休賽季。

至於哈登本賽季在雷納德大多數時間缺陣的情況下，也憑一己之力扛起球隊，並繳出平均22.8分、8.7助攻和5.8籃板的亮眼數據，相較於過去不時有爆量得分演出，取而代之的是更為穩定的輸出，不過在來到季後賽後哈登在進攻端遭到封鎖，也成為快艇無法拿下系列賽的關鍵。

談到球隊在搶七大戰中敗下陣來連續3季一輪遊，以及哈登將握有下季合約選擇權，法蘭克說：「我們的球員對於搶七輸球感到尷尬，也對於輸掉這個系列賽感到非常沮喪。但我們仍非常讚賞哈登這個賽季做所的一切，我們的目的就是留下他，但如果他不選擇留隊，我們也將會達成一項對於雙方都有利的協議。」