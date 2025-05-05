NBA／克服火箭難纏防守壓迫 37歲柯瑞搶七再創神紀錄

「就身體對抗強度來說，這可能是我職業生涯面對過最難纏的防守之一。」

在勇士被逼進搶七大戰的過程中，柯瑞（Stephen Curry）面臨火箭年輕好手們的防守壓迫，可說是舉步維艱，直到第7戰上半場還是找不到手感。

不過柯瑞仍是在第三節之後逐漸找回準星，特別是第四節一人獨拿14分，幫助勇士逐步擴大領先優勢，成功扳倒對手，挺進第二輪。

根據統計，柯瑞生涯一共打了6次搶七大戰，成為自1997-98年賽季以來，唯二4次在搶七大戰中第四節拿下至少10分的球員，與詹姆斯（LeBron James）並列。

Chef Curry was cooking in the fourth quarter 👨‍🍳



He had 14 of Golden State's 33 4Q PTS to lead them right to the West Semis!



Steph joins LeBron James as the ONLY players since 1997-98 to record 10+ PTS in the fourth quarter of FOUR Game 7's 🤯 pic.twitter.com/1JdldrZlna — NBA (@NBA) 2025年5月5日

整場比賽，柯瑞則是16投8中包含4記三分球，繳出22分10籃板7助攻2抄截2阻攻的全方位表現。成為史上第4位在搶七大戰累積至少20分10籃板5助攻2抄截2阻攻的球員，前3人分別為詹姆斯、威金斯（Dominique Wilkins）與「大鳥」柏德（Larry Bird）。

加上對火箭的首輪大戰，柯瑞生涯已經累積嬴了30個系列賽，追平喬丹（Michael Jordan）的紀錄同時他也以37歲又52天，成為搶七大戰歷史上最老拿到至少20分的後衛，原紀錄是37歲又41天的克勞佛（Jamal Crawford）。

STEPH, DRAYMOND, & JIMMY ESSENTIAL IN GAME 7 😤



Steph: 22 PTS (14 in 4Q) | 10 REB | 7 AST | 2 STL | 2 BLK | 4 3PM

Jimmy: 20 PTS | 8 REB | 7 AST

Draymond: 16 PTS | 6 REB | 5 AST | 2 BLK



The @warriors advance to the West Semis! pic.twitter.com/jIM6gP3LqP — NBA (@NBA) 2025年5月5日

「柯瑞已經37歲了，他還在不斷拚搏，這讓我感到震撼。他拿過4枚總冠軍戒指也拿過奧運金牌。他人生中想要的一切他都得到了。他早就不需要證明什麽，但他每晚都會上場，拚盡全力證明自己。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）讚嘆道。

希爾德全場轟進平搶七大戰紀錄的9記三分球，是勇士能夠度過柯瑞低迷，掌控住領先優勢的重要關鍵。但希爾德仍把這些歸功於柯瑞強大的牽制力。

BUDDY BUCKETS GOES OFF AS WARRIORS ADVANCE!



🎯 33 PTS

🎯 9 3PM



His 9 threes ties the MOST in a Game 7 in NBA history 🔥 pic.twitter.com/sYD98d1UPP — NBA (@NBA) 2025年5月5日

「他吸引了那麽多防守注意力。我只需要保持清醒就行了。就是堅持出手。」希爾德說。

在第6戰不敵火箭之後，柯瑞直言已經準備好打包一星期的行李，不只是要去休士頓拿下勝利，還要直接前往明尼蘇達州備戰下一輪。

如今，柯瑞兌現了承諾。

「不知道我們還有幾次追逐冠軍的機會，」柯瑞說，「但我知道，只要還有一次，我們就會拚到底。」