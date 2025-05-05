NBA／G7前勇士內部會議凝聚全隊 希爾德：讓我進入戰鬥狀態
就在系列賽第7戰開打前夕，勇士召開了一場情緒激昂的深夜會議。由格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）3人主持，這場會議徹底重置了勇士的心態。
從開場跳球起，他們展現出「要嘛專注，要嘛回家」的決心，最終以103比89擊敗西區第2種子火箭，避免成為史上第14支慘遭1比3逆轉的球隊；以下剋上的姿態挺進第二輪。
第6戰僅打17分鐘0分進帳希爾德（Buddy Hield）在此役徹底爆發，繳出生涯代表作，全場15投12中攻下33分，其中轟進9顆三分球，追平聯盟第7戰三分球命中數紀錄。
系列賽從3比1領先到3比3平手，勇士面臨巨大壓力。希爾德賽後透露，那場深夜會議成為轉折點。「是格林、柯瑞、巴特勒帶頭說話，我們才醒了。」希爾德說
「昨天剛到休士頓時，格林和柯瑞就帶著全隊開了場極具感染力的會議。從那一刻起，我就完全進入了戰鬥狀態。那場會議真的讓人熱血沸騰，每個人都起了雞皮疙瘩。我們都知道，當決戰時刻來臨，那意味著什麽。」希爾德說。
巴特勒貢獻20分8籃板7助攻，格林也有16分6籃板5助攻的全能數據；而柯瑞則是把最精彩的演出留到末節，他單節攻下14分，全場22分、10籃板、7助攻，並以招牌「night night」動作為系列賽畫下句點。
「其實賽前我們內部討論了很久，最終決定由誰來發言激勵全隊。雖然我一向傾向於讓巴特勒來主導，但這次大家希望我站出來，而我確實有很多話要說。就像我說的，最關鍵的是先自我檢討。畢竟，你不能指望全隊帶著上一場的狀態直接打搶七大戰，卻對問題避而不談。所以我的首要任務，就是直面這個現實。」
格林談到球隊會議，「我要讓所有人明白，我們需要前所未有的團結。每一次暫停圍圈時，都要彼此信任、堅定信念。」
巴特勒則表示，「我需要找回真正的自己，並向隊友們灌輸信心。先前我沒有做到這一點，我需要重新回到那種狀態。我在第7戰做到了。」
勇士全場三分球43投18中，命中數足足比火箭多出3倍，不僅是進攻釋放，勇士在防守端也封鎖火箭，壓迫對方命中率僅有40.5%，整體進攻缺乏連貫性。
「把他們分數壓在90分以下！」比賽結束那一刻，柯瑞指著記分板，與格林分享他們堅持的目標。
「我們感到非常振奮，」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說，「回想季中交易截止日前，我們球隊當時的狀況，如今能夠走到這一步，我為這些球員所達成的成就感到驕傲。他們讓我們回到了有意義的籃球賽事中，正如柯瑞所說，給了我們一個機會。」
「每一年的目標都是這樣：你是否還有競爭的機會？而我們這支球隊，現在就擁有這個機會。」
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