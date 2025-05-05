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NBA／專業下剋上！勇士上演史上第7次「老七傳奇」 改制後第3隊
勇士在搶七大戰最後時刻甩開火箭，成了史上第7支以第7種子逆流而上的球隊，其中若以首輪改為7戰4勝制來看，勇士則是史上第3隊
前面6支演出「老七傳奇」的球隊分別是1986-87年賽季的西雅圖超音速（雷霆前身）、1988-89年和1990-91年賽季的勇士、1997-98年賽季的尼克、2009-10年賽季的馬刺、2022-23年賽季的湖人。
這6支球隊中僅有超音速和湖人可以一路打到分區冠軍賽，不過兩隊最終都是0比4慘遭橫掃出局。
值得一提的是，勇士不僅上演隊史第3次「老七傳奇」，他們在2002-23年賽季曾以第6種子身分7戰淘汰國王，寫下「老六傳奇」；在2006-07年賽季更演出轟動一時的「老八傳奇」，扳倒單季拿下67勝的獨行俠。勇士儼然就是「下剋上」的專家。
今天這場搶七關鍵戰役，除了希爾德（Buddy Hield）平聯盟紀錄的火力展示外，柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）也分別拿下22分、20分；根據統計，這是勇士隊史首次有3名球員在搶七大戰中各自攻下至少20分。
談到這場比賽的表現，總教練柯爾（Steve Kerr）直言：「我沒能讓我們球隊為第6戰做好準備的工作，我認為我們太鬆懈了。就專注度而言，我們今晚的表現堪稱完美，球員們執行了比賽計劃，在48分鐘的時間裡都展現出了堅定的決心。」
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