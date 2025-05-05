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NBA／生涯季後賽5次對決均獲勝！柯瑞無愧「火箭剋星」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞又一次率領勇士在休士頓淘汰火箭。 路透社
柯瑞又一次率領勇士在休士頓淘汰火箭。 路透社

柯瑞（Stephen Curry）在今天搶7大戰第四節終於找回準星，單節獨拿14分，幫助球隊延續領先優勢，一舉拿下勝利，過程與結果似乎也再一次宣告，只要有他在的一天，火箭就是無法在季後賽擊敗勇士！

勇士以14分之差擊敗火箭後，以第7種子身分下剋上淘汰對手，數據顯示，這是柯瑞效力期間，第5次與火箭在季後賽交手，5次均拿下系列賽勝利。

特別是最近3次對戰，勇士都是在休士頓終結系列賽，分別是2018年西區冠軍賽的搶7之戰、2019年第二輪的第6戰和今年賽季的搶7大戰。

另外在2015年西區冠軍賽和2016年的首輪系列賽，勇士分別都是5戰淘汰火箭，可說是天敵的存在。

一項數據則顯示，在柯爾執教勇士期間，只要球隊打進季後賽，至少都能突破首輪。

勇士第二輪將遇到以第6種子擊敗第3種子湖人的灰狼，這是2023年的勇湖之戰後，再次出現第二輪由第6和第7種子球隊正面交鋒的情況。

當年勇士是第6種子，首輪7戰擊敗國王，湖人則是透過附加賽拿下第7種子，首輪4比2扳倒灰熊；在第二輪交手中，湖人6戰擊退勇士，晉級西區冠軍賽。

NBA季後賽

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