NBA／勇士反彈客場搶7力退火箭 格林坦言G6「太過喪志」

在浪費3比1的系列賽領先後，勇士隊面臨G7背水一戰壓力，最終成功回穩。勇士隊今在客場以103比89擊敗火箭隊，挺進西區第二輪，將迎戰第6種子灰狼。

勇士在系列賽第5與第6戰遭火箭連勝，合計輸了23分，第6戰甚至在主場以8分敗北，狀態低迷引發外界質疑。不過第7戰球隊核心全數反彈，柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）持續輸出，格林（Draymond Green）則在攻守兩端展現全面身手，繳出16分、6籃板、5助攻、2阻攻與1抄截。

格林則在攻守兩端展現全面身手。 路透社

賽後，格林受訪時坦言第6戰表現不佳令他深感羞愧：「我上一場太過消沉，這兩天一直在為自己當時的表現感到羞愧，無論是對比賽，還是帶給球迷的表現。」

Draymond:



"I pouted way too much last game. So I spent the last 2 days embarrassed just at what I gave to the game, what I gave to the world. I've been dying since the last game ended to get out on the floor and prove who I am" pic.twitter.com/ZbZVKJdQhR — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2025年5月5日

這場勝利對勇士意義重大，不僅終結系列賽連敗陰霾，也重新找回團隊的穩定性與信心。格林的精神狀態將持續成為接下來對抗灰狼的關鍵因素。

西區次輪對決將是柯瑞與愛德華（Anthony Edwards）兩代球星的首次系列賽交鋒，勢必引發外界巨大關注。