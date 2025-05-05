NBA／米契爾打破喬丹紀錄無用 騎士主帥：溜馬表現比我們更好
溜馬在台灣時間週一於客場以121比112擊敗東區頭號種子騎士，在東區第二輪系列賽中搶下1比0領先優勢。
溜馬明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第四節中段投進超前三分球，帶起球隊15比4的關鍵攻勢。他全場貢獻22分13助攻，並在終場前2分12秒封阻史特魯斯（Max Strus）的三分出手後快攻上籃得分，幫助球隊擴大領先至雙位數。
本場溜馬展現全面火力，全隊三分球36投中19，命中率超過五成。奈哈德（Andrew Nembhard）投進5記三分球，攻下季後賽生涯新高23分；席亞康（Pascal Siakam）、奈史密斯（Aaron Nesmith）也各拿下17分，全隊共有6人得分達雙位數。
騎士方面，米契爾（Donovan Mitchell）砍下33分，成為NBA史上首位連續8場系列賽首戰得分破30的球員，打破「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）保持的紀錄。他此役30投中13、三分球11投僅中1，雖力求帶領球隊逆轉，但最終無功而返。
莫布里（Evan Mobley）賽前獲頒年度最佳防守球員獎，並貢獻20分10籃板，傑洛米（Ty Jerome）則替補攻下21分。受到葛蘭德（Darius Garland）因左腳大腳趾扭傷持續缺陣影響，騎士進攻組織受限，全場三分球命中率僅23.7%，寫下本季新低。
雖然騎士在第三節中段一度落後12分，但隨後打出20比4攻勢反超4分。然而第四節雙方你來我往、共出現6次領先更替，最終由溜馬在最後4分鐘掌握比賽節奏，鎖定勝局。
騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後坦言：「他們整場比賽表現得比我們更好。我們必須給予對手肯定，就是這麼簡單。」
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