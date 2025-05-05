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NBA／魔術傳尋求後場火力 瞄準家鄉子弟西蒙斯補外線

聯合新聞網／ 綜合外電報導
魔術傳出有意追求即將進入合約年的西蒙斯。 路透社
魔術傳出有意追求即將進入合約年的西蒙斯。 路透社

在季後賽首輪不敵衛冕軍塞爾蒂克之後，魔術可能開始重新評估後場配置，尋求補強控球與外線火力。其中，拓荒者後衛西蒙斯（Anfernee Simons）被視為潛在補強目標。

雖然過去幾季外界普遍認為魔術需要補進控衛，但球隊實際上對由薩格斯（Jalen Suggs）主導後場持球表現感到滿意，更多組織任務則由班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）分擔。不過在本季季後賽中暴露出外線火力不足的劣勢後，魔術可能重新思考建隊方向。

西蒙斯的投射能力正是魔術急需的補強點。奧蘭多本季三分命中率排名聯盟墊底，而西蒙斯生涯至今三分命中率達38.1%，具備穩定外圍火力。此外，現年25歲的西蒙斯出生於奧蘭多，本身也與家鄉有地緣連結。

西蒙斯與拓荒者的合約剩下最後一年，2025-26年賽季薪資為2770萬美元。隨著球隊主力逐漸轉向新生代後衛韓德森（Scoot Henderson）與夏普（Shaedon Sharpe），外界普遍預期西蒙斯將可能在重建計畫中被交易出隊。

對於正值成長期、渴望打進東區前段班的魔術而言，引進具外線威脅且具持球能力的西蒙斯，將是補強戰力的實際選項之一。

NBA季後賽

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