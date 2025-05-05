NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

從3勝1敗被逼到搶七大戰，但勇士依然展現冠軍特質。在今天生死戰中，希爾德（Buddy Hield）狂轟9顆三分球追平搶七大戰紀錄，個人獨拿33分，柯瑞（Stephen Curry）則是在下半場全面甦醒，獨拿19分其中14分出現在第四節，勇士幾乎領先一整場，最終以103比89擊落火箭，演出第7種子下剋上戲碼，將在第二輪對決灰狼，

巴特勒（Jimmy Butler）此戰也貢獻20分8籃板7助攻，格林（Draymond Green）16分6籃板5助攻2阻攻；勇士團隊轟進18記三分球，足足是火箭的3倍之多。

作客休士頓的勇士在上半場靠著希爾德大爆發，個人9投8中包含6記三分球在內，獨拿22分；其中希爾德第二節就拿下14分，帶動勇士一波猛攻，拉開兩位數分差。半場打完取得48比35領先優勢。

根據統計，希爾德上半場轟進6記三分球，追平迪文森佐（Donte DiVincenzo）所創下的NBA史上搶七大戰半場最多三分球命中紀錄。

希爾德的強勢火力彌補了柯瑞7投1中持續低迷的手感，加上巴特勒和格林合拿18分，命中3記三分球，成了勇士能夠取得領先的關鍵之一；反觀主場作戰的火箭卻是手感冰冷，上半場命中率僅35.6%，團隊只投進2顆三分球，只能靠籃板優勢和湯普森（Amen Thompson）、范弗利特（Fred VanVleet）的零星火力勉強支撐。

火箭陣中狀態最好的湯普森在上半場就拿到12分，第三節他又獨拿10分，幫助火箭從一度落後15分，追到僅有3分差；不過巴特勒和格林回敬8分幫助勇士止血，勇士三節結束領先8分。

上半場僅拿3分的柯瑞，下半場稍微找回手感，第三節拿到5分，第四節之初又拿下9分，讓勇士重新拉開12分差；勇士接下來將近4分鐘沒得分，但火箭也只靠布魯克斯（Dillon Brooks）拿到4分，雙方分差沒有縮小太多。

范弗利特失誤又賠上違反運動道德犯規，巴特勒連拿4分，柯瑞和希爾德持續外線補刀，勇士殺出12比0攻勢，瞬間領先擴大到20分，直接摧毀火箭的反撲企圖。

火箭陣中以湯普森的24分9籃板為最佳，森根（Alperen Sengun）21分14籃板5助攻，范弗利特17分7籃板3助攻；格林（Jalen Green）依然低迷，8投3中僅拿8分。