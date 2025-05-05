NBA／快艇止步首輪失望收場 雷納德、哈登動向成關注焦點

儘管在外界預測中僅被看好能爭取附加賽席位，洛杉磯快艇最終以50勝32敗、拿下西區第5種子，打破質疑聲音。但季後賽首輪遭金塊淘汰，讓這支內部自視甚高的球隊最終仍無法達成目標。

「你不會去想我們是否超常發揮，因為輸了就是輸了，這很難接受，」總教練泰隆魯（Tyronn Lue）於第7戰慘敗後表示，「我現在的感覺就是很不爽，我們球員也都很失落。」

Tyronn Lue full post game conference, after the Nuggets defeated the Clippers in Game 7 and won the series.

First Round, 2025 NBA Playoffs. pic.twitter.com/Ar6mvku8Y8 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年5月4日

本季快艇防守表現出色，平均每場僅失108.2分（聯盟第5），防守效率值109.4為全聯盟第3。但球星喬治（Paul George）轉戰76人，加上雷納德（Kawhi Leonard）開季因膝傷缺席34場比賽，讓外界對他們的前景一度看淡。

「我們從沒覺得自己超過預期，從第一天開始我們就相信自己，」本季防守主力瓊斯（Derrick Jones Jr.）說道，「我們不在乎外面的聲音，雖然最後沒走得更遠，但我們本就相信可以做到。」

快艇目前有12位球員有合約在身，兩位是雙向合約球員。雷納德還有兩年合約，年薪約5000萬美元，他本季打滿所有季後賽並保持健康，也成為少數好消息之一。

哈登今夏擁有價值3600萬美元的球員選項，須於6月29日前做出決定，若選擇跳出合約則有資格與球隊談延長合約。 美國聯合通訊社

「我很開心自己是健康結束這個賽季的，希望下季能完整參與訓練營，」雷納德說。魯總教練也表示：「若他能從健康的狀態展開訓練營，那對球隊來說會是極大助益。」

另一球星哈登（James Harden）例行賽繳出場均22.8分與8.7助攻（聯盟第5）佳績，但季後賽表現起伏不定，關鍵第七戰僅得7分。哈登擁有價值3600萬美元的球員選項，須於6月29日前做出決定，若選擇跳出合約則有資格與球隊談延長合約。

此外，表現突破的鮑威爾（Norman Powell）本季場均21.8分，合約進入最後一年（2040萬美元），也預期會尋求延長。中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）則交出生涯年，平均16.8分、12.6籃板、2.7助攻，下季開始執行3年5860萬美元的新合約。

貝頓。 美聯社

而在老將方面，貝頓（Nicolas Batum）也有480萬美元球員選項，他受訪時簡單回應：「如果他們想要我，我就會回來。」

快艇休賽季將持有首輪第29順位與一枚次輪籤，也可使用中產條款補強陣容。

James Harden this season:



22.4 PPG

5.7 RPG

8.6 APG

57.5% TS



The most total PTS by a guard in their 16th season. pic.twitter.com/RZ6BxRlZrx — Polymarket Hoops (@StatMamba) 2025年4月9日

「我們例行賽表現不錯，但我們的目標不是止步於此，」雷納德語帶無奈地說道。