NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭
面對被火箭追成3比3平手、且客場作戰的沉重壓力，金州勇士今在G7上半場展現韌性，靠著射手希爾德（Buddy Hield）三分火力全開，半場獨拿22分，上半場結束取得48比35領先優勢。
希爾德上半場9投8中，其中三分球7投6中砍下22分，其中包含首節結束前的一記超遠「Logo Shot」，瞬間點燃士氣。而他在第二節又獨拿14分，幫助勇士拉開兩位數分差。這位NBA歷史三分榜排名第16的射手，在最關鍵時刻找回手感，是勇士目前場上最穩定的火力來源。
根據統計，希爾德上半場轟進6記三分球，追平迪文森佐（Donte DiVincenzo）所創下的NBA史上搶七大戰半場最多三分球命中紀錄。迪文森佐是在2024年第二輪公鹿對溜馬第7戰下半場砍進6記三分球，整場比賽是投進9記三分球，創下搶七大戰紀錄。
相較於希爾德的火燙手感，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）依然手感冰冷，7投僅中1、其中三分球6投1中，僅靠第二節末段的一記外線打破得分荒，半場只拿到3分。儘管也有6籃板與5助攻的貢獻，但面對火箭的防守依然找不到準星，成了勇士領先下的另一股隱憂。
勇士其他球員中，格林（Draymond Green）拿下10分5籃板2助攻，巴特勒（Jimmy Butler）則貢獻8分4籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則拿5分。
本場勝負將決定誰能挺進下一輪對決灰狼。勇士目前雖握有領先，但下半場仍需主將覺醒，否則火箭隨時可能反撲。
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