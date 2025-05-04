NBA／騎士主控葛蘭德腳趾傷未癒 對溜馬首戰出賽成疑

騎士明星後衛葛蘭德（Darius Garland）因左腳大拇趾扭傷問題，目前被球隊列為「出賽存疑」，能否出席明天第二輪系列賽對溜馬的首戰，也成了一個未知數。

葛蘭德先前因傷缺席了對熱火首輪系列賽最後兩場比賽，同樣也因這個傷勢錯過例行賽尾聲的兩場比賽。他在周五參與球隊訓練，但周六未參加。總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，加蘭的狀態很可能要到比賽當天才能做出最終決定。

「他現在的狀況每天都會有所變化，必須持續觀察，最終要等到比賽前才能做出決定。」亞特金森說。

葛蘭德本季例行賽場均貢獻20.6分與6.7次助攻，曾在4月20日對熱火的季後賽首戰砍下27分，幫助球隊以121比100取勝。

亞特金森也坦言，葛蘭德可能要在接下來的季後賽中持續與傷勢共存。「腳趾傷真的難處理，會有疼痛等問題，但好消息是我們觀察他投籃的時候，他的移動看起來還不錯。」

若加蘭無法出賽，梅瑞爾（Sam Merrill）或奧科羅（Isaac Okoro）將頂替先發位置。騎士過去兩戰皆由梅瑞爾擔綱先發。