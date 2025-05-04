NBA／外線命中率新高擊潰快艇 衛少：他們放投策略失效

丹佛金塊在西區首輪系列賽第7戰痛宰洛杉磯快艇，以120比101挺進第二輪。此役替補捍將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表現相當出色，繳出16分5助攻5籃板5抄截的全能數據，其中有10分集中在關鍵的第二節，更是投進兩記關鍵三分球，徹底擊潰了老東家快艇隊的防守策略。

衛斯特布魯克生涯季後賽三分球命中率僅30.5％，快艇因此在系列賽期間採用大膽策略，刻意放空他在三分線外的出手。

然而根據數據機構分析，這個系列賽當衛斯特布魯克在三分線外出手時，與最近防守者的平均距離竟高達9.1英尺（約2.77公尺），這是自2014年聯盟啟用球員追蹤數據以來，季後賽第二大的防守距離。

然而，快艇萬萬沒想到這個策略反而成為自己失敗的關鍵。衛斯特布魯克整個系列賽三分球命中率高達42％，創下生涯新高紀錄。

早在第一場比賽結束後，衛斯特布魯克就曾表示：「等我們完成任務贏下這個系列賽，我會再來談談我前東家用這種方式防守我的感受。」

第七戰賽後，衛斯特布魯克終於開口：「他們大概認為這樣防守我是最好的策略，但有件事沒人知道。我一直都非常努力。我隨時做好準備，不論對方採取什麼策略，我都已經做好了萬全的準備。」

當媒體告知衛少這個系列賽他的三分球命中率高達42％時，他開心地回應：「哇，這數據還真是不錯嘛！看來他們這招沒有奏效。」