NBA／外線命中率新高擊潰快艇 衛少：他們放投策略失效
丹佛金塊在西區首輪系列賽第7戰痛宰洛杉磯快艇，以120比101挺進第二輪。此役替補捍將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表現相當出色，繳出16分5助攻5籃板5抄截的全能數據，其中有10分集中在關鍵的第二節，更是投進兩記關鍵三分球，徹底擊潰了老東家快艇隊的防守策略。
衛斯特布魯克生涯季後賽三分球命中率僅30.5％，快艇因此在系列賽期間採用大膽策略，刻意放空他在三分線外的出手。
然而根據數據機構分析，這個系列賽當衛斯特布魯克在三分線外出手時，與最近防守者的平均距離竟高達9.1英尺（約2.77公尺），這是自2014年聯盟啟用球員追蹤數據以來，季後賽第二大的防守距離。
然而，快艇萬萬沒想到這個策略反而成為自己失敗的關鍵。衛斯特布魯克整個系列賽三分球命中率高達42％，創下生涯新高紀錄。
早在第一場比賽結束後，衛斯特布魯克就曾表示：「等我們完成任務贏下這個系列賽，我會再來談談我前東家用這種方式防守我的感受。」
第七戰賽後，衛斯特布魯克終於開口：「他們大概認為這樣防守我是最好的策略，但有件事沒人知道。我一直都非常努力。我隨時做好準備，不論對方採取什麼策略，我都已經做好了萬全的準備。」
當媒體告知衛少這個系列賽他的三分球命中率高達42％時，他開心地回應：「哇，這數據還真是不錯嘛！看來他們這招沒有奏效。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言