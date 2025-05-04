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NBA／人事異動改變氣氛？代理主帥談金塊均衡火力：想起我們奪冠那年

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金塊搶七大戰展現均衡火力痛擊快艇。 美聯社
金塊搶七大戰展現均衡火力痛擊快艇。 美聯社

丹佛金塊在季末做出震撼聯盟的決策─開除總教練馬龍（Michael Malone）與總管布斯（Calvin Booth）。如今看來，似乎是翻轉球隊命運的關鍵。

球隊當時吞下4連敗，戰績急轉直下，季後賽資格也岌岌可危，看起來又是一年浪費約柯奇（Nikola Jokic）巔峰狀態的賽季。金塊一位高層曾坦言：「如果我們不做出改變，別說搶七，我們連打到第七戰的機會都沒有。」

如今，金塊不僅挺過危機，更重現兩年前奪冠時的光景。

「我想老闆只是想改變點什麼、轉換一下氣氛，很顯然他如願以償。」約柯奇在金塊以120比101痛宰快艇、晉級第二輪後表示。

金塊在這場搶七大戰中最多領先達35分，全場壓制快艇，結束了本輪最激烈的系列賽。雖然快艇在季末氣勢正盛，最後21場贏了18場，雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）雙星狀態火熱，但金塊的替補發揮成為致勝關鍵。

葛登（Aaron Gordon）此戰拿下全場最高22分，其中第二節就貢獻8分，帶領金塊單節狂飆37分。此外，他在第三節表演了一記技驚四座的雙手反手灌籃，直接重創快艇隊士氣，讓主場球迷陷入瘋狂。

替補的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也居功厥偉，他在第二節關鍵時刻投進兩記三分球，單節貢獻10分，全場攻下16分、5助攻、5籃板和5抄截，更重要的是，他在此系列賽的三分球命中率高達42%，遠超過生涯平均30.5%，成為快艇防守策略的夢魘。

衛斯特布魯克賽後笑著說：「我不知道整個系列賽我的三分球命中率是多少。」當媒體告知他達42%時，他自信回應：「看來他們的防守策略並不奏效。」

小將布朗（Christian Braun）此戰不僅防守哈登有功，首節就貢獻9分，為金塊建立領先優勢。他回憶去年第二輪對灰狼的第7戰失利，表示這次絕不錯過機會：「這正是我想要的時刻，感謝隊友對我的信任。」

此戰約柯奇受犯規麻煩影響，僅攻下16分，但金塊仍有6人得分上雙，展現2023年奪冠時的均衡火力。代理主帥艾德曼（David Adelman）直言：「這讓我想起了我們奪冠那年。」

艾德曼補充：「我們尊重對手，也相信自己。這支球隊經歷過考驗，並且成功過。」

金塊接下來將在台灣時間周二迎戰聯盟龍頭雷霆，準備展開第二輪征程。

「這是一個值得回味的系列賽，不過我們沒太多時間回顧，因為明天就要飛去OKC了。」艾德曼說道。

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