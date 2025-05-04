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NBA／金塊全員轟炸破紀錄 搶七痛宰快艇二輪迎戰雷霆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克在搶七大戰展現滿滿能量。 法新社
衛斯特布魯克在搶七大戰展現滿滿能量。 法新社

金塊與快艇之戰糾纏到搶七大戰，沒想到卻呈現一場大屠殺戰役！上半場取得11分領先的金塊，第三節火力大爆發，在多點開花的情況下，單節打出35比19的猛烈攻勢，一口氣拉開27分差，完全摧毀快艇防線，也讓比賽早早就進入垃圾時間。最終，金塊在主場以120比101輕鬆過關。

金塊以4勝3敗淘汰快艇之後，將會在第二輪對上聯盟龍頭雷霆，前冠軍王者與新興挑戰勁旅的正面碰撞，勢必引發巨大話題。

金塊陣中6人得分至少拿到15分，創下搶七大戰的新紀錄，可說是人人有功練。

葛登（Aaron Gordon）攻下22分5助攻4籃板，布勞恩（Christian Braun）21分5籃板4助攻，波特（Michael Porter Jr.）15分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）從板凳殺出，展現滿滿能量，拿下16分5籃板5助攻5抄截。

有了隊友強力加持，約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）打來輕鬆無比，前者拿到16分10籃板8助攻3抄截，穆雷則是16分5籃板2助攻。金塊團隊命中率超過5成，還完成11次抄截，籃板也取得絕對優勢。

快艇在擋不住金塊進攻的情況下，本身火力也被壓制，全隊三分球24投僅6中。以雷納德（Kawhi Leonard）的22分為最佳，但他第四節完全沒上場。祖巴茲（Ivica Zubac）10分14籃板；哈登（James Harden）僅拿7分送出13次助攻，得分之鑰鮑威爾（Norman Powell）更是低迷，三分球3投0中，只進帳9分。

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