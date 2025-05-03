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NBA／波波維奇卸下教鞭 子弟兵柯爾、尤多卡穿特製T恤致敬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士主帥柯爾(左)和尤多卡。 截圖自X影片截圖
勇士主帥柯爾(左)和尤多卡。 截圖自X影片截圖

馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）正式卸下教練職務，將轉任球隊籃球營運總裁，結束長達29年的執教生涯。

波波維奇在執教期間打造馬刺將近20年的霸權，累積1422例行賽勝利高居史上第一，季後賽勝場數排名第3，5度率領球隊奪冠，3次拿下年度最佳總教練；後續也在2019年籃球世界盃和東京奧運帶領美國男籃拿下金牌，被視為史上最偉大的總教練之一。

更令人讚譽的是，波波維奇作育無數英才，旗下的助理教練等相關成員不斷開枝散葉，成為聯盟許多球隊的總教練人選、助理團隊和制服組成員。

在今天進行的勇士與火箭第6戰，雙方教頭柯爾（Steve Kerr）、尤多卡（Ime Udoka）都和波波維奇有著深厚淵源。兩人在賽前接受採訪時都穿上「感謝波總」的T恤，向這位老教頭致上最高敬意。

尤多卡球員時期曾於2007-08年賽季、2008-09賽季、2011-12賽季效力於馬刺，201到2019賽季期間曾在馬刺擔任助教，並在2014年隨隊奪冠。

「如果我要講波總對我所有的影響，我能站在這裡講一整晚，」尤多卡簡單一句話就道出了波波維奇對他的人生深遠影響。

至於球員時期後段曾在馬刺效力4個賽季，分別在1998-99年賽季和2002-03年賽季隨馬刺奪冠的柯爾，還是不忘幽默幾句。

「波總如果看到我穿這件衣服，他肯定會罵我是鄉巴佬，」此話一出也引發現場媒體笑聲。不過柯爾也感性地表示，「我對他充滿愛，也對他過去經歷的一切感到同理，對馬刺整個體系都感到敬意，這對大家來說都是充滿情緒的一天。謝謝你，波波維奇。我等等會把這件T恤脫掉。」

除了柯爾和尤多卡，目前爵士總教練哈迪（Will Hardy）、公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）、老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）皆出自馬刺體系。此外，今年賽季中途丟掉教練飯碗的布朗（Mike Brown）、布丹霍澤（Mike Budenholzer）和簡金斯（Taylor Jenkins）也都來自波波維奇麾下。

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