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NBA／勇士輸球後兒子很傷心！柯瑞盼去德州後直飛明尼蘇達
勇士隊今天在主場迎戰火箭隊，前3節還能咬住分差，但第4節前段進攻當機，被火箭拉開分差，終場以107：115輸球，柯瑞（Stephen Curry）受訪時坦言要避免太過急躁。
「第4節前6分鐘我們很掙扎。」柯瑞說：「不管是我還是巴特勒（Jimmy Butler），都要避免急躁出手，要善用對方給我們的包夾，靠跑動或突破吸引防守，再分球製造機會，我們其實有一些不錯的出手機會，就是沒進。」
第7戰將前往火箭主場，如果贏球的話，季後賽第2輪將對決灰狼隊，柯瑞表示，「我們是準備好出門一周，先搭飛機去德州（火箭主場），希望接下來就直接飛去明尼蘇達（灰狼主場）。」
值得一提的是，賽後柯瑞走到場邊與家人見面，他的兒子（Canon）看起來相當難過，與母親擁抱，畫面曝光後，引發球迷們熱議。
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