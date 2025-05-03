NBA／夢迴2019！范弗利特華麗變身轟垮勇士 森根：他一直領導全隊
今年例行賽外線狀態嚴重起伏、甚至在系列賽前3戰也沒太多發揮的火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet），在第4戰之後成了休士頓救世主，三分火力全面釋放，彷彿回到2019年效力暴龍令人驚艷的表現，幫助火箭從1比3落後將系列賽逼進搶七大戰。
范弗利特在關鍵第6戰轟進6記三分球，攻下29分8籃板8助攻；數據顯示，他在前3戰累積41投11中、命中率26.8%，三分球29投6中、命中率20.7%，場均得道11.3分；但最近3場比賽，范弗利特投籃命中率飆到59%，一共砍進18顆三分球，命中率更達到66.7%，場均攻下26.7分。
火箭能從1比3劣勢連續拿下兩場重要勝利，將系列賽逼進搶七，范弗利特毫無疑問是最重要的推進器。
范弗利特的表現也贏得格林（Draymond Green）的尊敬。「對於范弗利特這幾場的大爆發，我不會感到太意外。他是當年我們總冠軍賽輸給暴龍的原因之一。」
火箭前三節打完僅領先2分，但范弗利特第四節一開始就完成四分打，自此打開火箭長達8分鐘的統治之旅，一口氣將雙方差距擴大到17分差，直接把勇士打趴在地。
「我們就是讓他們做任何事情都感到艱難。顯然，我們知道他們會怎麼打比賽，就是不斷干擾他們。我們籃下有兩個大個子保護籃框和爭搶籃板，然後在另一端保持攻擊模式。」范弗利特說。
「我們就是用我們的年輕和運動能力在比賽過程中持續消耗他們。」
有亞當斯（Steven Adams）這座防守鐵盾做靠山，後場的范弗利特（Fred VanVleet）也指揮若定，用火燙外線牽制對手，這讓森根打來更加得心應手，全場拿下21分14籃板6助攻3抄截，同樣讓勇士付出慘重代價。賽後他也進一步稱讚這位擁有寶貴奪冠經驗的老大哥。
「他太不可思議了，我們過去兩年都這麼說。他場上場下都在領導著我們。即便他沒有出賽的時候，他也一直在跟我們溝通。」森根說。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言