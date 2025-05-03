NBA／夢迴2019！范弗利特華麗變身轟垮勇士 森根：他一直領導全隊

今年例行賽外線狀態嚴重起伏、甚至在系列賽前3戰也沒太多發揮的火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet），在第4戰之後成了休士頓救世主，三分火力全面釋放，彷彿回到2019年效力暴龍令人驚艷的表現，幫助火箭從1比3落後將系列賽逼進搶七大戰。

范弗利特在關鍵第6戰轟進6記三分球，攻下29分8籃板8助攻；數據顯示，他在前3戰累積41投11中、命中率26.8%，三分球29投6中、命中率20.7%，場均得道11.3分；但最近3場比賽，范弗利特投籃命中率飆到59%，一共砍進18顆三分球，命中率更達到66.7%，場均攻下26.7分。

火箭能從1比3劣勢連續拿下兩場重要勝利，將系列賽逼進搶七，范弗利特毫無疑問是最重要的推進器。

范弗利特的表現也贏得格林（Draymond Green）的尊敬。「對於范弗利特這幾場的大爆發，我不會感到太意外。他是當年我們總冠軍賽輸給暴龍的原因之一。」

火箭前三節打完僅領先2分，但范弗利特第四節一開始就完成四分打，自此打開火箭長達8分鐘的統治之旅，一口氣將雙方差距擴大到17分差，直接把勇士打趴在地。

「我們就是讓他們做任何事情都感到艱難。顯然，我們知道他們會怎麼打比賽，就是不斷干擾他們。我們籃下有兩個大個子保護籃框和爭搶籃板，然後在另一端保持攻擊模式。」范弗利特說。

「我們就是用我們的年輕和運動能力在比賽過程中持續消耗他們。」

有亞當斯（Steven Adams）這座防守鐵盾做靠山，後場的范弗利特（Fred VanVleet）也指揮若定，用火燙外線牽制對手，這讓森根打來更加得心應手，全場拿下21分14籃板6助攻3抄截，同樣讓勇士付出慘重代價。賽後他也進一步稱讚這位擁有寶貴奪冠經驗的老大哥。

「他太不可思議了，我們過去兩年都這麼說。他場上場下都在領導著我們。即便他沒有出賽的時候，他也一直在跟我們溝通。」森根說。

Fred VanVleet and Alperen Sengun powered Houston to a Game 6 win on the road!



VanVleet: 29 PTS, 6 3PM, 8 AST, 8 REB

Sengun: 21 PTS, 14 REB, 6 AST, 3 STL



Houston will now host Golden State for Game 7 at 8:30pm/et Sunday on TNT 🍿 pic.twitter.com/lQNxV0Ggcg — NBA (@NBA) 2025年5月3日