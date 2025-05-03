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NBA／快艇哈登不介意G7打48分鐘 雷納德感謝上帝讓他還能打

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊哈登。 路透
快艇隊哈登。 路透

現年35歲的「大鬍子」哈登（James Harden）昨天在季後賽首輪G6，上場46分35秒，帶領快艇隊以111：105擊敗金塊隊，將系列賽拖進G7生死戰。哈登受訪時發下豪語，G7打多久都沒問題。

哈登昨天拿下28分8助攻6籃板，他賽後表示G7到金塊主場，還能再打47到48分鐘，「一定要打，這就是季後賽的一部分，球隊需要我做什麼，我就做什麼，不管是47還48分鐘，甚至打進延長賽，我都會拼到底。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）稱讚哈登生涯第16年，還能上場那麼久，「真的讓人印象深刻，他每場比賽都想上。平常就是為了這種時刻訓練，他想打球，渴望競爭，他帶領我們贏下比賽。」

快艇隊雷納德。 美聯社
快艇隊雷納德。 美聯社

近年飽受傷病困擾的快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）也表達拚戰決心，「我很享受每場比賽，過去幾年季後賽我都只能在場邊看，所以我不會把這些機會視為理所當然，我只想珍惜每一刻，感謝上帝讓我還能站在場上打球。」

36歲老將貝頓（Nicolas Batum）昨天扮演奇兵，上陣34分鐘展現優異防守意識，繳出6分6助攻5籃板，外帶3火鍋2抄截的全能數據。談到G7貝頓表示，「對我們球隊來說就是生死戰，上場拼就對了，沒別的話好說。」

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