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NBA／勇士末節進攻當機 火箭范佛利特：讓對手每一球都難出手

中央社／ 台北3日電
勇士在第4節投籃手感突然降至冰點，一度連續13次出手未命中。 路透
勇士在第4節投籃手感突然降至冰點，一度連續13次出手未命中。 路透

金州勇士今天即便球星柯瑞攻下全場最高29分，但團隊在第4節投籃手感低迷，最後以107比115不敵休士頓火箭，被逼出決勝第7戰。

已經在季後賽首輪取得聽牌優勢的勇士，前役在未能如願結束系列賽情況下，今天回到主場力拚提前晉級，沒想到即便靠著雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）合計攻下56分，勇士還是不敵火箭的多點開花，尤其被范佛利特（Fred VanVleet）飆進6記三分球、拿下29分，最後以8分之差無緣成功捍衛主場。

值得一提的是，勇士前3節打完僅以2分落後，有機會趁著第3節打出氣勢一舉逆轉比分，然而勇士在第4節投籃手感突然降至冰點，一度連續13次出手未命中，加上防守端擋不住火箭的雙塔陣容，導致分差逐漸被擴大，成為此役落敗的主因。

幫助火箭在背水一戰成功續命的主控范佛利特，賽後接受美國媒體ESPN訪問時指出，很清楚勇士團隊的實力，因此獲勝關鍵在於想辦法讓一切變得困難，讓對手每一球都不容易出手，搭配火箭年輕且具有運動能力的陣容，能夠在比賽中消耗對手，「確實在比賽後段產生效果。」

決勝第7戰將回到火箭主場，范佛利特提到，火箭禁區有雙塔優勢，負責保護籃框、搶籃板，但在進攻端也要持續保持侵略性。勇士防守悍將葛林（Draymond Green）則強調，讓范佛利特打得太過於舒服，「我們必須找出打亂他的節奏方法。」

NBA季後賽

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