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NBA／庫明加G7有機會上場？勇士主帥：100%會考慮

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
庫明加。 美聯社

勇士隊今天在主場以107：115不敵火箭隊，系列賽形成3：3平手，後天將在火箭主場進行生死戰。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也談到，22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）是否有機會上場。

勇士今天第四節陷入進攻低潮，除柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）之外，幾乎無人能得分。儘管本場有垃圾時間，擁有自主進攻能力的庫明加仍坐滿板凳整場。

G1庫明加沒上場勇士仍贏球。G2巴特勒因傷退場，庫明加上場26分鐘拿下11分，勇士輸球。G3庫明加上場17分鐘拿下7分，勇士贏球。G4巴特勒歸隊，庫明加沒有上場，勇士贏球。G5庫明加因病缺陣，G6沒有上場，兩場勇士都輸球。

柯爾受訪時被問到庫明加第7戰是否有機會上場，柯爾表示，「這100%是我們會考慮的選項。我們在球季尾聲其實已經找出一套打法，也沿用這套來開啟這個系列賽。3比1領先時，一切都進展順利，但後面2場比賽打得非常糟。」

「我們必須重新評估所有事情，包含先發陣容、球員搭配，這些通通都要重新檢視，但我們相信，有很大機會在客場贏球」柯爾說。

NBA季後賽 Steve Kerr 勇士 庫明加

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