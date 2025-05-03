聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／巴克利痛批唐西奇連椅子都守不住 老鷹名將也看不下去
湖人隊季後賽首輪以1：4不敵灰狼隊，唐西奇（Luka Doncic）的防守表現再度受到質疑，老鷹隊名將提格（Jeff Teague）也在自家節目痛批。
提格在聯盟打滾12季中有8季待在老鷹，打過826場例行賽和87場季後賽，擔任控衛的他防守能力也不好。退休後他經營網路節目，常分享對比賽的看法，這次將矛頭指向唐西奇的防守問題。
提格直言自己現在不喜歡看唐西奇打球，「他的防守太糟了，每個人都點名他單打？我自己都不算防守好的人，但以前也不會被這樣點名。」
「說實話，真的很難看下去。」蒂格說，「大家都說他防守時背痛，我懂，進攻打得是很好，但防守真的爛到我無法欣賞他進攻。」
傳奇球星巴克利（Charles Barkley）則狠酸唐西奇「連椅子都守不住」。巴克利認為，「唐西奇要讓自己體態更好，這一直是被詬病的地方，你是一位頂尖球員，即將簽下3至4億美元的大合約，就要拿出相符的身體狀態，來證明自己配得上薪水。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言