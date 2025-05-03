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NBA／巴克利痛批唐西奇連椅子都守不住 老鷹名將也看不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 法新社
唐西奇。 法新社

湖人隊季後賽首輪以1：4不敵灰狼隊，唐西奇（Luka Doncic）的防守表現再度受到質疑，老鷹隊名將提格（Jeff Teague）也在自家節目痛批。

提格在聯盟打滾12季中有8季待在老鷹，打過826場例行賽和87場季後賽，擔任控衛的他防守能力也不好。退休後他經營網路節目，常分享對比賽的看法，這次將矛頭指向唐西奇的防守問題。

提格直言自己現在不喜歡看唐西奇打球，「他的防守太糟了，每個人都點名他單打？我自己都不算防守好的人，但以前也不會被這樣點名。」

「說實話，真的很難看下去。」蒂格說，「大家都說他防守時背痛，我懂，進攻打得是很好，但防守真的爛到我無法欣賞他進攻。」

傳奇球星巴克利（Charles Barkley）則狠酸唐西奇「連椅子都守不住」。巴克利認為，「唐西奇要讓自己體態更好，這一直是被詬病的地方，你是一位頂尖球員，即將簽下3至4億美元的大合約，就要拿出相符的身體狀態，來證明自己配得上薪水。」

Luka Doncic NBA季後賽 巴克利 湖人

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