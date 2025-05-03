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NBA／湖人里夫斯季後賽表現差勁 美媒曝：傷到休息日不走路
湖人隊主力後衛里夫斯（Austin Reaves）季後賽表現不佳，《LakersNation》主持人萊恩（Trevor Lane）今天發文提到，里夫斯季後賽期間是帶傷出戰。
萊恩指出，里夫斯季後賽期間帶傷出戰，傷勢是左腳大拇趾扭傷，原本被評估要休息2至4周，但他咬牙撐過比賽。消息人士透露，里夫斯在非比賽日甚至不用左腳走路，只為了盡可能撐完整個季後賽。
里夫斯本季例行賽出賽73場，平均得到20.2分5.8助攻4.5籃板，命中率46%。季後賽場均16.2分3.6助攻5.4籃板，命中率僅41.1%。
湖人被淘汰當天，里夫斯接受採訪時沒有提到傷勢，他說，「我打得不如自己預期，可以把責任推到我身上，我表現不夠好，沒能幫助球隊贏球。我希望自己能做得更多，但沒有。我保證這個休賽季會重新訓練，下次會變得更好。」
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