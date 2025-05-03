NBA／詹姆斯帶左膝韌帶扭傷拚完季後賽 可能休養3至5周
儘管湖人在季後賽首輪第5戰遭到灰狼淘汰，但如果即使該戰獲勝，系列賽延續下去，他們也將面臨更嚴峻的挑戰，原因是當家核心詹姆斯（LeBron James）可能會因傷無法出賽。
經過核磁共振檢查後，詹姆斯確定左膝內側副韌帶（MCL）2級扭傷。根據報導，類似這類傷勢通常恢復期需要3至5周。這意味著，倘若湖人依然在季後賽打拚的話，詹姆斯極有可能會提前報銷。
詹姆斯是在第5戰第四節進行到8分39秒時，不慎與迪文森佐（Donte DiVincenzo）碰撞，直接傷到左膝導致他痛苦倒地，還暫時退場緊急進行檢查。
儘管如此，高齡40歲的詹姆斯仍然在1分鐘後重新上場，堅持打完整場比賽，最終湖人以96比103敗給灰狼，系列賽也畫下句點。
詹姆斯職業生涯至今已創下NBA史上最多的292場季後賽出賽紀錄，而且從未因傷缺席過任何一場比賽。
隨著湖人止步首輪，詹姆斯也將有足夠的時間進行休養與復健，為未來下一個賽季的征戰做好準備。
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