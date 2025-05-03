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NBA／美媒曝詹皇今年不會為湖人降薪！補強中鋒只有2方法
湖人隊40歲老將詹姆斯（LeBron James）去年為了球隊補強降薪，據《The Athletic》報導，這件事今年不會再重演。
去年7月詹姆斯與湖人重新簽約時，選擇少拿270萬美元，讓球隊維持在第2層稅線下，季中交易才不會受太多限制，甚至曾考慮更大幅度降薪，網羅湯普森（Klay Thompson）等即戰力，但最終補強未實現，詹姆斯簽下接近頂薪的合約。
湖人缺乏中鋒的弱點在季後賽非常明顯，報導指出，由於薪資空間限制，湖人補強中鋒難度很高，只能透過交易或使用約570萬美元的迷你中產。
目前湖人擁有的交易籌碼包含超過4000萬美元的到期合約、2030年首輪選秀籤互換權，及2031或2032年的首輪選秀籤。
詹姆斯2024-25賽季薪資為4870萬美元，擁有2025-26賽季5260萬美元的球員選項，必須在6月29日前決定是否執行。詹姆斯日前受訪時表示，是否再戰一年仍在考慮中。
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