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NBA／帕波維奇卸下總教練職務 轉任馬刺籃球營運總裁

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天宣布，曾入主美國籃球名人堂的帕波維奇（Gregg Popovich）將不再擔任馬刺總教練，將轉任球隊籃球營運總裁的全職職位。

美國體育頻道ESPN報導，在帕波維奇去年11月輕微中風後被任命為代理總教練的強生（MitchJohnson），現在扶正擔任總教練。

76歲的帕波維奇1994年5月起進入馬刺管理層，1996-1997賽季開始執掌馬刺兵符。這位傳奇教頭是NBA職業生涯勝場最多的教練，取得1422場例行賽勝利，並帶領馬刺贏得5座NBA總冠軍。帕波維奇也是3度NBA年度最佳教練獎得主，與傳奇教練尼爾森（Don Nelson）和萊里（Pat Riley）並列NBA史上獲此殊榮最多次的教頭。

「鐵血教頭」帕波維奇去年11月2日輕度中風，在賽季期間就沒有回歸。助理教練強生暫代總教練，在他執教之下率領馬刺取得31勝45敗的戰績。

消息人士說，帕波維奇在馬刺整個休賽期都參與球隊運作事務，他將持續成為馬刺日常運作的重要成員。

消息人士指出，帕波維奇最近幾天出現在馬刺的訓練設施，儘管他很想回到場邊執教，但他最後做出結論，認為自己無法再承擔NBA總教頭的繁重工作。消息人士又說，自去年11月中風以來，他的健康狀態一直有穩定進步。

帕波維奇在聲明中說：「雖然我對這項運動的熱愛與激情依舊存在，但我決定該是時候卸下總教練職務了。我永遠感激那些傑出的球員、教練、工作人員與球迷，他們讓我能以馬刺總教練的身分服務大家，我很高興能有機會持續支持對我來說意義重大的組織、社區與城市。」

帕波維奇1988年擔任布朗（Larry Brown）的助理教練，就此展開在馬刺的生涯，他擔任助理教練4個賽季，之後在尼爾森帶領下短暫效力於金州勇士。他自1996年12月起擔任馬刺總教練，當年他在球隊開季打出3勝15敗戰績後，開除教練希爾（Bob Hill）並親自執掌教鞭。

在馬刺沒有打進季後賽並抽中狀元籤選進鄧肯（Tim Duncan）後，帕波維奇自1998年到2019年率領馬刺連續22季打入季後賽，其中連續18個賽季贏得至少50場比賽。

他身為總教練的季後賽勝場數排名第3，是贏得至少5次總冠軍的5位教頭之一，其他4位是傑克森（PhilJackson，11次）、奧拜赫（Red Auerbach，9次）、昆德拉（John Kundla，5次）與萊里（5次）。

帕波維奇是NBA史上最年長的教頭。隨著他卸下主帥一職，現任NBA總教頭任期最長的頭銜由史普斯塔（Erik Spoelstra）接任，史普斯塔自2008-09賽季起就執掌邁阿密熱火兵符。

NBA季後賽

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