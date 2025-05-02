NBA／隊友狂讚布朗森「強心臟」 活塞主帥：他真的太難防了

甫拿下年度最佳關鍵球員布朗森（Jalen Brunson），在今天第6戰最後關鍵時刻轟進致勝三分球，帶領尼克擺脫難纏的活塞，闖進第二輪，充分證明自己獲獎絕對實至名歸。

賽後被問到出手時是否感受到壓力，布朗森坦言確實有。

「如果沒投進的話，希望至少能打進延長賽，」他說道，同時補充自己不太滿意太早出手，當時比賽剩下約6秒，「因為如果投丟了，活塞還有機會在正規時間內絕殺比賽」

但布朗森還是扛下壓力沒有投丟。那記致勝球讓他全場攻下40分，並且是他在這個系列賽中第5場得分突破30分的比賽。

雖然布朗森自認面臨龐大壓力，但尼克隊友們對他的「大心臟」可說是信心十足。「當他晃出空間那一刻，我就知道對面完蛋了。」布里吉斯（Mikal Bridges）說道。

TAKE A BOW, JALEN BRUNSON 👏👏



🔥 40 PTS

🔥 7 AST

🔥 4 REB

🔥 The GAME-WINNING 3



Knicks advance to the East Semis against the Celtics! pic.twitter.com/KvFSooxqsi — NBA (@NBA) 2025年5月2日

阿努諾比（OG Anunoby）毫不遲疑，「他可是年度關鍵球員，我自始至終都認為他能進。」而哈特（Josh Hart）也是盛讚布朗森面對關鍵球的能力，「他可是我們的年度最佳關鍵球員！這個頭銜絕非浪得虛名。」

布朗森的致命一擊更贏得對手的尊敬。活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示：「你得向布朗森致敬，他真的太難防了。尤其是以他那樣的身材還能創造出如此的投籃空間，簡直不可思議。」

The Knicks prevailed in a HARD-FOUGHT First Round series ⚔️



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