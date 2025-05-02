快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

NBA／隊友狂讚布朗森「強心臟」 活塞主帥：他真的太難防了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森展現強心臟，致勝三分球淘汰活塞。 法新社
布朗森展現強心臟，致勝三分球淘汰活塞。 法新社

甫拿下年度最佳關鍵球員布朗森（Jalen Brunson），在今天第6戰最後關鍵時刻轟進致勝三分球，帶領尼克擺脫難纏的活塞，闖進第二輪，充分證明自己獲獎絕對實至名歸。

賽後被問到出手時是否感受到壓力，布朗森坦言確實有。

「如果沒投進的話，希望至少能打進延長賽，」他說道，同時補充自己不太滿意太早出手，當時比賽剩下約6秒，「因為如果投丟了，活塞還有機會在正規時間內絕殺比賽」

但布朗森還是扛下壓力沒有投丟。那記致勝球讓他全場攻下40分，並且是他在這個系列賽中第5場得分突破30分的比賽。

雖然布朗森自認面臨龐大壓力，但尼克隊友們對他的「大心臟」可說是信心十足。「當他晃出空間那一刻，我就知道對面完蛋了。」布里吉斯（Mikal Bridges）說道。

阿努諾比（OG Anunoby）毫不遲疑，「他可是年度關鍵球員，我自始至終都認為他能進。」而哈特（Josh Hart）也是盛讚布朗森面對關鍵球的能力，「他可是我們的年度最佳關鍵球員！這個頭銜絕非浪得虛名。」

布朗森的致命一擊更贏得對手的尊敬。活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示：「你得向布朗森致敬，他真的太難防了。尤其是以他那樣的身材還能創造出如此的投籃空間，簡直不可思議。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／快艇壓制約柯奇逼進搶七 哈登：不想這麼快打包

美國職籃NBA洛杉磯快艇今天在主場迎戰丹佛金塊，靠著雙星哈登、雷納德合力攻下55分帶動下，以111比105擊敗金塊，將系...

NBA／活塞谷底翻身寫奇蹟賽季 康寧漢：輸球痛苦會讓我們更強大

與尼克一路激戰到第6戰，活塞最終倒在布朗森（Jalen Brunson）石破天驚的致勝三分球，遺憾苦吞季後賽跨季主場10連敗，無緣晉級東區第二輪。不過對這支從上季14勝68敗大翻身至44勝的年輕球隊而

NBA／建議湖人與詹姆斯分道揚鑣 皮爾斯：想爭冠就必須擺脫

湖人隊今年例行賽奪下西區第3種子，季後賽首輪卻以1：4不敵灰狼隊。傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）建議，湖人休賽季要與40歲老將詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣。 皮爾

NBA／隊友狂讚布朗森「強心臟」 活塞主帥：他真的太難防了

甫拿下年度最佳關鍵球員布朗森（Jalen Brunson），在今天第6戰最後關鍵時刻轟進致勝三分球，帶領尼克擺脫難纏的活塞，闖進第二輪，充分證明自己獲獎絕對實至名歸。 賽後被問到出手時是否感受到

NBA／掉球失誤葬送活塞追平機會 畢斯利：我是世界最棒射手

活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）今天三分球13中6，但讀秒階段接球失誤，葬送追平機會。畢斯利賽後受訪時坦言不甘心，還說自己是世界上最棒的射手。 尼克隊球星布朗森（Jalen Bru

NBA／太陽新總管是老闆大學助教 將處理KD去留、新主帥人選

太陽隊本季西區第11無緣季後賽，今天宣布古格里（Brian Gregory）將成為新總管，原總管瓊斯（James Jones）則轉任球隊顧問。 古格里在大學籃壇任教19年，過去2年與太陽高層密切

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。