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NBA／活塞谷底翻身寫奇蹟賽季 康寧漢：輸球痛苦會讓我們更強大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
康寧漢首次打季後賽就有搶眼表現。 法新社
康寧漢首次打季後賽就有搶眼表現。 法新社

與尼克一路激戰到第6戰，活塞最終倒在布朗森（Jalen Brunson）石破天驚的致勝三分球，遺憾苦吞季後賽跨季主場10連敗，無緣晉級東區第二輪。不過對這支從上季14勝68敗大翻身至44勝的年輕球隊而言，這個賽季早已是歷史性的成功。

當家少主康寧漢（Cade Cunningham）此戰砍下23分、8助攻、7籃板，整個系列賽場均繳出至少25分8籃板8助攻的數據，加入了唐西奇（Luka Doncic）與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的行列，成為NBA史上僅有3位在生涯首度打季後賽系列賽就達成此紀錄的球員。

「輸掉系列賽真的很痛。但這種痛會留在我們心中，成為夏天訓練與交流的動力。我們會回來，而且會更強大。」康寧漢表示。

「我們向自己證明了這支球隊有實力，在NBA可以成功。我相信我們也讓聯盟其他球隊注意到：遇上底特律，你就得打滿48分鐘，因為我們從不輕言放棄。」

射手畢斯利（Malik Beasley）也提到，「沒有人相信我們，但我們從頭到尾都彼此扶持，願意為對方而戰。」

活塞從前一季的聯盟墊底（14勝）起步，本季大幅增加30勝，成為史上第一支勝場數較前一季翻3倍的球隊。雖然止步於首輪，但與東區第3種子尼克纏鬥6戰，多次上演落後反撲，已充分證明球隊的驚人韌性與未來巨大潛力。

總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）稱讚陣中年輕球員的鬥志：「季後賽經驗沒有捷徑，唯有參與其中才能真正成長。我們的球員每一場都在進步，學習如何影響勝負。」

「他們真的讓我深受感動，」活塞老闆葛爾斯（Tom Gores）難掩激動之情，「他們讓整座城市為之振奮。我為這座城市做了我能做的一切，我們買下醫院、確保孩子們過得好、做了所有該做的事。但從來沒有什麼能像這支球隊一樣，讓底特律如此興奮。他們的表現就展現在球場上。」

NBA季後賽

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