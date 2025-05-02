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NBA／掉球失誤葬送活塞追平機會 畢斯利：我是世界最棒射手
活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）今天三分球13中6，但讀秒階段接球失誤，葬送追平機會。畢斯利賽後受訪時坦言不甘心，還說自己是世界上最棒的射手。
尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻擺脫活塞大鎖湯普森（Ausar Thompson）的防守，投進三分球，取得3分領先，留給活塞4.3秒。活塞暫停回來後，球順利發到畢斯利手上，沒想到他卻手滑掉球，活塞最終以113：116輸球，止步季後賽首輪。
畢斯利賽後受訪時有感而發，「我不認為有人今天能開心回家，一直以來都是我們球隊對抗全世界的感覺。湯普森當時超沮喪，他是世界上最強的防守者，覺得自己該守住那球；而我是世界上最棒的射手，我認為我該把那球投進。」
畢斯利去年休賽季與活塞簽下1年600萬美元合約，沒想到迎來職業生涯9年來最佳賽季，出賽82場，平均得到16.3分，以41.6%命中率投進3.9顆三分球。
畢斯利整季累積319顆三分球，全聯盟僅次灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）的320顆，愛德華三分命中率為39.5%。勇士隊柯瑞（Stephen Curry）本季命中311顆，命中率39.7%。
比斯利也直言想留在活塞，「我9年NBA生涯裡，從來沒有像今年這樣每天走進球場，都這麼開心。我今年經歷很多事，而每天來球場訓練，大概是我最開心的時刻，這絕對是我想留下來的地方。」
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