NBA／建議湖人與詹姆斯分道揚鑣 皮爾斯：想爭冠就必須擺脫

湖人隊今年例行賽奪下西區第3種子，季後賽首輪卻以1：4不敵灰狼隊。傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）建議，湖人休賽季要與40歲老將詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣。

皮爾斯球員時期效力塞爾蒂克隊，與詹姆斯在東區成為死對頭，2017年退休，近年在媒體圈活躍。詹姆斯仍繼續在場上打拼，合約在2025-26賽季有球員選項，詹姆斯昨天受訪時透露，是否再戰一年仍未決定。

如今湖人首輪被淘汰，皮爾斯建議湖人與詹姆斯分手，以唐西奇（Luka Doncic）為核心，「如果湖人想重返爭冠行列，就必須擺脫詹姆斯時代，這些年來詹姆斯幾乎掌控整支球隊，把整個組織抱在懷裡。他確實為湖人做很多偉大貢獻，未來可能還會在球場外，立雕像紀念他。」

不過皮爾斯認為湖人該向詹姆斯說，「我們真的很感謝你，但我們覺得是時候各走各的路了。」皮爾斯強調，「現在是唐西奇時代啟動的時候了，如果讓他們繼續同隊，我不確定這搭配能否走得長遠，要打造一支能圍繞唐西奇爭冠的球隊，需要非常特定的陣容，與詹姆斯共存，會變得非常困難。」