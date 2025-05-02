NBA／建議湖人與詹姆斯分道揚鑣 皮爾斯：想爭冠就必須擺脫
湖人隊今年例行賽奪下西區第3種子，季後賽首輪卻以1：4不敵灰狼隊。傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）建議，湖人休賽季要與40歲老將詹姆斯（LeBron James）分道揚鑣。
皮爾斯球員時期效力塞爾蒂克隊，與詹姆斯在東區成為死對頭，2017年退休，近年在媒體圈活躍。詹姆斯仍繼續在場上打拼，合約在2025-26賽季有球員選項，詹姆斯昨天受訪時透露，是否再戰一年仍未決定。
如今湖人首輪被淘汰，皮爾斯建議湖人與詹姆斯分手，以唐西奇（Luka Doncic）為核心，「如果湖人想重返爭冠行列，就必須擺脫詹姆斯時代，這些年來詹姆斯幾乎掌控整支球隊，把整個組織抱在懷裡。他確實為湖人做很多偉大貢獻，未來可能還會在球場外，立雕像紀念他。」
不過皮爾斯認為湖人該向詹姆斯說，「我們真的很感謝你，但我們覺得是時候各走各的路了。」皮爾斯強調，「現在是唐西奇時代啟動的時候了，如果讓他們繼續同隊，我不確定這搭配能否走得長遠，要打造一支能圍繞唐西奇爭冠的球隊，需要非常特定的陣容，與詹姆斯共存，會變得非常困難。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言