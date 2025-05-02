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NBA／太陽新總管是老闆大學助教 將處理KD去留、新主帥人選
太陽隊本季西區第11無緣季後賽，今天宣布古格里（Brian Gregory）將成為新總管，原總管瓊斯（James Jones）則轉任球隊顧問。
古格里在大學籃壇任教19年，過去2年與太陽高層密切合作，是太陽2024年選進鄧恩（Ryan Dunn）和伊戈達羅（Oso Ighodaro）推手，太陽老闆伊什比亞（Mat Ishbia）表示，「古格里一直是我們團隊重要成員，在選秀與年輕球員培養上扮演關鍵角色，我期待他成為新總管，他是擁有優秀籃球頭腦的人，一定能帶領球隊邁向更高層次。」
值得一提的是，古格里曾於1999年至2003年間擔任密西根州立大學籃球隊助教，伊什比亞是該校2000年奪冠陣容的球員之一。
瓊斯自2019年起擔任太陽總管，2020-21賽季太陽重返季後賽並打進總決賽，最終以2：4不敵公鹿隊，瓊斯該季獲選年度最佳總管。
不過瓊斯後來許多操作不理想，包含花費過多資產交易來杜蘭特（Kevin Durant），換來高薪且有霸王條款的比爾（Bradley Beal），把狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）交易至拓荒者隊，不只團隊薪資暴漲，也失去大部分首輪選秀權。
太陽上個月炒掉總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），杜蘭特合約剩最後一年，新總教練和杜蘭特的去留，將是新總管休賽季的兩大課題。
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