NBA／快艇壓制約柯奇逼進搶七 哈登：不想要這麼快打包
洛杉磯快艇今天在主場迎戰丹佛金塊，靠著雙星哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）合力攻下55分帶動下，以111比105擊敗金塊，將系列賽扳成3比3平手，關鍵第7戰將回到金塊主場舉行。
哈登賽後受訪時說：「要麼贏球、要麼回家，所以我想要表現得更積極，我抓住了這些機會，還有一場比賽，我們不想要這麼快打包。」他全場攻下28分、8助攻、6籃板。
比賽剩下不到6分鐘時，快艇領先金塊15分，但隨後金塊打出11比2的攻勢，將差距縮小到101比107，所幸快艇的鮑威爾（Norman Powell）在終場前1分47秒投進穩定軍心的三分彈，才讓快艇收下勝利。
快艇能獲勝另一關鍵，就是對於金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的防守。約柯奇全場攻下25分，但下半場11投僅中2、拿下5分，尤其比賽尾聲2度籃下試圖單打快艇的祖巴茲（Ivica Zubac）都吃癟。
儘管關鍵第7戰將回到金塊主場舉行，但根據ESPN報導，金塊自2020年的防疫泡泡園第二輪以來，至今還沒能在季後賽搶7大戰獲勝；不過值得一提的是，金塊前一次贏得系列賽第7戰，對手正好就是快艇。
快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示，他稱讚球員堅持了下來，「我們做得很好，比賽的關鍵在於團隊合作，我們要不惜一切代價去贏球，那些人完全懂我。」
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