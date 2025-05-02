WNBA／台裔球員陳紫柔在大聯盟開球 坦言期待回台灣

WNBA金州女武神美籍台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）目前緊鑼密鼓練習，備戰5月16日的開幕賽，她今天在美國職棒MLB巨人隊安排下，參加台灣日並開球。她在場邊受訪時表示，以自己的台灣背景為榮，迫不及待想回台灣。

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊今天舉辦台灣日，陳紫柔是巨人隊邀請的開球嘉賓，她上個月15日在美國女子職籃（WNBA）選秀會於第3輪獲得金州女武神青睞，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員，並於17日在金州女武神練習球場正式對媒體亮相。

開球前，陳紫柔在場邊接受中央社訪問表示，她打壘球長大，「某種程度算是與棒球有緣」，來到舊金山灣區後還有很多事情要適應，但一切都相當順利。

父母為台灣移民的陳紫柔表示，能到巨人隊甲骨文球場參與台灣日，對她來說意義非凡，「我非常以自己的台灣背景為榮。我有一陣子沒回去了，真的很想念，也迫不及待下一次能夠回去」。

WNBA金州女武神美籍台裔球員陳紫柔參與美國職棒MLB巨人隊台灣日活動，她表示台灣和亞裔背景深深影響了她的成長過程。中央社

每年5月是美國亞太裔傳統月（AAPI HeritageMonth），陳紫柔說，台灣和亞裔背景深深影響了她的成長過程，「形塑了我這個人」，很高興能與大家一同慶祝。

運動底子深厚的她也表示，開場前於停車場練習了一下投球。她今天穿上金州女武神球衣，帥氣站上投手丘，投球俐落，現場響起尖叫聲，為這次開球處女秀劃下完美句點。