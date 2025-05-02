NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

回到主場退無可退的快艇，挾著第三節一波猛烈進攻順勢拉開兩位數分差，突破雙方僵持局面；金塊雖然在第四節一度從落後15分追到5分差，但最終還是無力回天。快艇以111比105力退金塊，將系列賽逼進搶七大戰。

哈登（James Harden）全場攻下28分8助攻6籃板，雷納德（Kawhi Leonard）22投11中得到27分10籃板5助攻，鮑威爾（Norman Powell）15投9獲得24分。

延續前4戰的激烈交鋒，快艇和金塊上半場依然打得難分難解，約柯奇攻下20分，與哈登的21分相互輝映，雷納德13分和穆雷（Jamal Murray）的12分也是互別苗頭；快艇靠著祖巴茲（Ivica Zubac）的補籃，在上半場打完取得1分領先。

進入第三節後，場上形勢出現巨大變化。鮑威爾、雷納德和哈登聯手殺出一波22比9的猛烈攻勢，特別是金塊更陷入長達4分鐘一分未得的情況，快艇趁勢將比分拉開到兩位數差距，帶著11分領先優勢進入決勝期。

面對快艇的強勢火力，金塊在第四節一度落後多達15分，但隨後發動11比2的攻勢，一口氣追到6分差；但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上籃未中，鮑威爾馬上回敬三分球。

金塊不干示弱，葛登的補籃（Aaron Gordon）加上布勞恩（Christian Braun）的兩罰，雙方差距又縮小到5分。但關鍵時刻約柯奇強打禁區失手，雷納德兩罰一中，金塊接連嘗試外線未中，比賽也分出勝負。

約柯奇拿下25分8助攻7籃板3抄截，穆雷21分8助攻8籃板，葛登19分5籃板，布勞恩14分，衛斯特布魯克14分10籃板6助攻。

金塊雖然團隊命中率達52.9%，但關鍵第三節卻擋不住快艇一陣猛轟，面臨大比分落後，苦苦追趕始終難以填補。

快艇除了「三叉戟」的高效率輸出，祖巴茲得到10分6籃板4阻攻，替補的貝頓（Nicolas Batum）、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和瓊斯（Derrick Jones Jr.）則是聯手轟進5記三分球。快艇全場出現6次失誤，僅對手的一半。