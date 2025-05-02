NBA／佩林卡承認湖人禁區有缺口 3名球員是非賣品　

湖人隊今年季中用戴維斯（Anthony Davis）交易來唐西奇（Luka Doncic），總管佩林卡（Rob Pelinka）後續取消中鋒威廉斯（Mark Williams）交易案，讓湖人禁區出現缺口，導致季後賽禁區被灰狼隊打爆，佩林卡在記者會上承認這點。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）G5狂攻27分24籃板，湖人完全沒有反制手段，佩林卡坦言，「當你在交易截止日前進行一筆重磅交易，把先發中鋒換成控球後衛，當然會對陣容帶來重大影響，我們也看見這些問題浮現。」

湖人當初以威廉斯體檢未過為由取消交易案，因為交易截止日已過，湖人無法針對禁區進行大補強，對此佩林卡表示，「交易截止日前時間非常緊迫，沒辦法讓我們把所有選項都評估一遍，我們沒時間補足這個洞，但現在我們有了。」

詹姆斯（LeBron James）的合約有2025-26賽季球員選項，佩林卡指出，詹姆斯會密切關注球隊休賽季補強，「我知道詹姆斯對陣容有高度期待，我們會盡力去達到，但我也知道不管陣容如何，他永遠都會全力以赴，無論是得分、助攻、防守、籃板，還是領導力，他永遠不會少。」

佩林卡預測今年休賽季聯盟會有許多球員轉隊，他強調湖人有3名球員是非賣品，包含詹姆斯、唐西奇和里夫斯（Austin Reaves），「我們對於里夫斯、詹姆斯和唐西奇的信心達到前所未有的高度，我認為這3名球員一起合作有極大潛力，我們會努力給他們合適的陣容。」