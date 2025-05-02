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NBA／說好的重返榮耀？湖人雙星首輪慘遭淘汰 賭客大失血

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人在交易後被許多人押寶，但最終卻是一輪遊。 法新社
湖人在交易後被許多人押寶，但最終卻是一輪遊。 法新社

迎來唐西奇（Luka Doncic）之後季後賽表現備受期待的湖人，卻在首輪踢到大鐵板，只打5戰就慘遭灰狼擊潰，讓不少專家跌破眼鏡；同樣在國外運彩投注方面，紫金軍團的挫敗也讓許多玩家心碎，而莊家可說是樂開懷。

在季後賽開打前，湖人是多家博彩公司最熱門的冠軍投注對象。不僅被看好系列賽對可以輕易突破灰狼，在《ESPN Bet》網站上，「湖人6場晉級」成了最受歡迎的投注選項。

事實上，自從湖人在季中交易換來唐西奇後，其奪冠賠率不斷降低，代表許多人都進場押寶詹姆斯（LeBron James）和唐西奇的組合可以帶領球隊重返榮耀。《ESPN Bet》統計，季中交易後的隔天是今年賽季投注總冠軍最多的一天，其中將近半數都是押湖人。

另一方面，據《FanDuel》網站的消息，超過4分之1的總冠軍投注金額都壓在湖人身上，在西區冠軍賠率上也僅次聯盟龍頭雷霆。《BetMGM》網站亦透露，本季最大一筆冠軍單注為10萬美元是買湖人奪冠，賠率為1賠10，如今該筆投注也宣告「回歸莊家懷抱」。

在湖人出局之後，《ESPN Bet》網站的奪冠賠率重新洗牌，最熱門依序分別是雷霆、塞爾蒂克、騎士、灰狼。

NBA季後賽

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