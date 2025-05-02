NBA／說好的重返榮耀？湖人雙星首輪慘遭淘汰 賭客大失血
迎來唐西奇（Luka Doncic）之後季後賽表現備受期待的湖人，卻在首輪踢到大鐵板，只打5戰就慘遭灰狼擊潰，讓不少專家跌破眼鏡；同樣在國外運彩投注方面，紫金軍團的挫敗也讓許多玩家心碎，而莊家可說是樂開懷。
在季後賽開打前，湖人是多家博彩公司最熱門的冠軍投注對象。不僅被看好系列賽對可以輕易突破灰狼，在《ESPN Bet》網站上，「湖人6場晉級」成了最受歡迎的投注選項。
事實上，自從湖人在季中交易換來唐西奇後，其奪冠賠率不斷降低，代表許多人都進場押寶詹姆斯（LeBron James）和唐西奇的組合可以帶領球隊重返榮耀。《ESPN Bet》統計，季中交易後的隔天是今年賽季投注總冠軍最多的一天，其中將近半數都是押湖人。
另一方面，據《FanDuel》網站的消息，超過4分之1的總冠軍投注金額都壓在湖人身上，在西區冠軍賠率上也僅次聯盟龍頭雷霆。《BetMGM》網站亦透露，本季最大一筆冠軍單注為10萬美元是買湖人奪冠，賠率為1賠10，如今該筆投注也宣告「回歸莊家懷抱」。
在湖人出局之後，《ESPN Bet》網站的奪冠賠率重新洗牌，最熱門依序分別是雷霆、塞爾蒂克、騎士、灰狼。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言