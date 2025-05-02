NBA／瑞迪克點「體能」是湖人最大問題 盼激發最好的唐西奇

湖人隊昨天以96：103不敵灰狼隊，止步季後賽首輪。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）強調，球員體能狀況是休賽季重點改善項目。

瑞迪克今天在記者會上談到球員體能問題，「一切將從休賽季開始，休賽季付出的努力，是為了讓我們進入爭冠狀態，我們還有很長的路要走。有些球員體能狀況非常出色，有些人明顯能更好，這是我最先想到的，我們必須讓整隊進入爭冠體能狀態。」

瑞迪克並未直接點名哪位球員有體能問題，但唐西奇（Luka Doncic）的體能與體重控管問題，一直是外界討論的焦點。

瑞迪克也談到與唐西奇首年的合作，「我們年紀差距不小，當年在達拉斯就建立關係，一直保持聯絡，也共度一些時光。我認為這種關係為我們現在的關係打下基礎， 我們第一次談話時，他就說希望被嚴格要求。」瑞迪克期許激發出最好的唐西奇，藉此贏下總冠軍。

唐西奇昨天受訪時也稱讚瑞迪克，「我覺得他是非常出色的教練，不是每個教練都能在第一年，就做到他做的事，我很開心這幾個月能讓他執教我。有時感覺就像回到了歐洲，我很喜歡這樣，我們建立很棒的關係，他身為教練的一切都非常棒。」